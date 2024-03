Boj o zachovanie RTVS nie je na konci, Demokrati vyzbierali podpisy za hromadnú pripomienku k zákonu

Strana Demokrati vo štvrtok oznámila zber podpisov za hromadnú pripomienku k zákonu o RTVS a do dvoch hodín sa jej podarilo získať dostatočný počet.

Ako informuje hovorkyňa strany Martina Kakaščíková, znamená to, že Šimkovičovej rezort bude musieť do rozporového konania prizvať zástupcov verejnosti.

Nemôže si robiť, čo chce

„Šimkovičovej ministerstvo si nemôže robiť s verejnými inštitúciami, ktoré sú financované z našich daní čo sa jej len zachce. Boj o zachovanie RTVS nie je na konci a my urobíme všetko pre to, aby to boli občania, ktorí budú rozhodovať o tom, ako má naša spoločná inštitúcia vyzerať,” uviedol bývalý šéf výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský.

Podľa advokáta a člena predsedníctva Michala Kiču, hromadnou pripomienkou ľudia súhlasili, aby ich zastupovali na rozporovom konaní.

Pripravia si argumenty

„Očakávam, že ministerstvo bude postupovať v súlade so zákonom a čoskoro nám bude doručené oznámenie o konaní,“ poznamenal Kiča.

Umelkyňa a členka predsedníctva Dorota Nvotová dodala, že na rozporové konanie pôjdu s dôkladne pripravenými argumentmi, aby odborne a rázne zastupovali požiadavky verejnosti.