Árpád Soltész sa zastal Danka: Debilom tejto situácie je ten trkvas, ktorý bol sprostý na účet novinárov (video)

Na tlačovej besede k návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase sa objavil neznámy muž, ktorý adresoval vulgarizmy predsedovi Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi. Na incident zareagoval aj známy novinár a spisovateľ Árpád Soltész.

Neznámy muž sa zatiaľ za nevyjasnených okolností dostal do budovy ministerstva kultúry a počas tlačovej besedy zakričal na podpredsedu parlamentu Danka, že je debil. Predseda SNS ho viackrát vyzval, aby povedal svoje meno a z akého média prišiel, no muž to odmietol.

Bol sprostý na účet novinárov

Na nevídané správanie neznámeho muža zareagoval aj známy novinár a spisovateľ Árpád Soltész, ktorý mu adresoval poriadne tvrdý odkaz.

„Netuším, kto je tento občiansky hyperaktivista, ale novinár podľa všetkého nie je. Votrel sa na tlačovku o zmenách v RTVS a vykríkol na Andreja Danka, že je debil. Nuž, bez ohľadu na mentálne kvality Andreja Danka, debilom tejto situácie je predovšetkým on sám. Ten trkvas bol totiž sprostý na účet novinárov,”píše v úvode svojho príspevku na sociálnej sieti Soltész.

Mohol mať gule a aspoň sa predstaviť

„Novinári nechodia na tlačovky politikov, aby im tam nadávali. Chodia klásť otázky. Sú to profesionáli, svoje osobné pocity nechávajú doma pod vankúšom. To je jeden zo základných pilierov ich dôveryhodnosti, ktorú tento trubiroh iba ďalej narúša,”nešetril kritikou známy spisovateľ.

„Ale ak sa už teda chmuľo cíti ako hrdina demokratického odboja, mohol mať gule aj na to, aby sa Andrejovi Dankovi predstavil, keď ho k tomu vyzval. Mohol sa predstaviť a povedať, že nie je zo žiadneho média. Síce by tým kultúra jeho „počinu“ nijako nestúpla, ale aspoň by sa dal rešpektovať ako akt občianskeho vzdoru. Takto je to len mentálny prd zbabelého ogrgeľa matovičovských kvalít,” myslí si Soltész, ktorý v závere svojho príspevku ešte odkázal: „Ak toho debila poznáte, povedzte mu prosím, že je debil”.

Portálu Aktuality sa podarilo neznámeho muža, ktorý adresoval podpredsedovi parlamentu Dankovi vulgarizmy, odchytiť pred budovou ministerstva kultúry. Ako sa dostal do budovy a prečo na tlačovku prišiel, si vypočujte vo videu: