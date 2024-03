Remišová odsudzuje ponižovanie riaditeľa RTVS, Šimkovičová preukázala obrovskú mieru paranoje

Opozičná poslankyňa Veronika Remišová odsudzuje ponižovanie a dehumanizáciu riaditeľa RTVS Ľuboša Machaja.

Ako zdôraznila v stanovisku, na rozdiel od predstaviteľov SNS, ktorí pre Slovensko nikdy nič dobré neurobili, riaditeľ RTVS zanechal svojim nezlomným postojom proti mečiarizmu trvalú pozitívnu stopu v našej spoločnosti.

Šimkovičovej paranoja

Urážky na adresu Machaja podľa Remišovej len odrážajú úbohosť a mentálny svet predstaviteľov SNS, konkrétne ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, šéfa strany Andreja Danka a ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej.

„Ministerka Šimkovičová na tlačovej konferencii preukázala obrovskú mieru paranoje a zároveň sa neakceptovateľným spôsobom vyhrážala úradníkom na svojom vlastnom ministerstve tým, že vraj vynášajú informácie opozícii,“ uviedla Remišová.

Taraba je majstrom v urážaní

Ako ďalej povedala, Šimkovičová zároveň „vyplakávala na tlačovke, ako na ňu píšu ľudia nenávistné komentáre“.

„Čo odsudzujeme, nech sa to deje ktorejkoľvek žene, či je to pani Šimkovičová, alebo pani prezidentka. No je absurdné, ak za chrbtom pani ministerky stojí práve minister za SNS Tomáš Taraba, ktorý je majstrom v urážaní a ponižovaní žien od maloletej dcéry pani prezidentky až po opozičné poslankyne mňa nevynímajúc,“ skonštatovala Remišová.

Z RTVS bude slúžka vládnej moci

SNS podľa opozičnej poslankyne robí novelou zákona z RTVS „slúžku vládnej moci a handru v rukách nekompetentných a zákerných politikov, ktorí okrem nenávisti, poklonkovaniu totalitným režimom a zlodejín neurobili pre Slovensko nič dobré“.

„SNS je nebezpečná pre spoločnosť a nebezpečná pre demokraciu, jej predstavitelia sa netaja snahou umlčať opozíciu, zaviesť cenzúru médií a v osobe Andreja Danka aj zbabelo poklonkovať nepriateľskému Putinovmu režimu. Vyzývame všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov, ako aj predstaviteľov spoločenského, kultúrneho, ale aj ekonomického sektora na Slovensku, aby sa nebáli postaviť týmto praktikám a nenechali Slovensko zničiť ľuďmi ako Danko, Taraba, Fico, Pellegrini, alebo Šimkovičová,“ dodala Remišová.

Machaj má vysvetliť bankrot

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) vo štvrtok na tlačovej besede vyzvala mediálny výbor parlamentu, aby si v najbližších dňoch predvolal generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Ľuboša Machaja, „aby vysvetlil svoj osobný bankrot a veci s tým súvisiace“.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) dodal, že táto vláda nikdy nebude nalievať peniaze do inštitúcie, „ktorú riadi bezdomovec zasypaný exekúciami.“