Ekblad vzal niečo, čo nemal a nezahrá si 20 zápasov. Florida ho využije až v play-off

Hokejové pravidlá platia pre každého a aj tie týkajúce sa požívania zakázaných látok. A platí to aj pre jednotky draftu. Zámorská NHL aktuálne v tejto súvislosti uložila jeden z najvyšších trestov.

Obranca Floridy Aaron Ekblad si nezahrá 20 zápasov, lebo porušil podmienky spoločného programu NHL a NHLPA zameraného proti podporným látkam na zvyšovanie výkonnosti.

Až v treťom zápase play-off

Keďže Panthers majú do konca iba 18 zápasov základnej časti, 29-ročný hráč sa bude môcť vrátiť až v treťom zápase prvého kola play-off Východnej konferencie. V súlade s podmienkami kolektívnej zmluvy je suspendovanie obrancu Floridy sprevádzané povinným postúpením do programu NHL/NHLPA proti zneužívaniu návykových látok s vyhodnotením prípadnej liečby.

Šokujúca správa

„Bol som suspendovaný za porušenie Programu látok zvyšujúcich výkonnosť. Správa, že som neuspel v náhodnom teste na drogy, bola pre mňa šokujúca. Urobil som chybu, keď som si vzal niečo, čo mi pomohlo zotaviť sa z nedávnych zranení. Urobil som to bez toho, aby som to najskôr preveril u riadneho lekára a tímu,“ komentoval Ekblad, cituje ho web NHL.com.

Jednotka draftu z roku 2014 v 56 zápasoch tejto sezóny nazbieral 33 bodov za 3 góly a 30 asistencií a k tomu 11 plusových bodov. Hrá v prvej obrannej dvojici obhajcu Stanleyho pohára s Gustavom Forslingom.

Sklamal všetkých

„Sklamal som svojich spoluhráčov, organizáciu Panthers a našich skvelých fanúšikov. Za to sa naozaj ospravedlňujem. Prijal som zodpovednosť za svoju chybu a budem plne pripravený vrátiť sa do svojho tímu, keď sa skončí moje vylúčenie. Dostal som tvrdú lekciu a nemôžem sa dočkať, kedy budem späť so svojimi spoluhráčmi,“ dodal Ekblad vo vyhlásení pre NHLPA.

Panthers, ktorí aktuálne vyhrali šesťkrát v rade, sú na prvom mieste Atlantickej divízie Východnej konferencie NHL so štvorbodovým náskokom pred Torontom Maple Leafs. Prvý zápas bez Ekblada odohrajú v utorok na ľade Bostonu.