Fehérváry strelil 20. gól v kariére v NHL, jeho Washington prerušil sériu prehier - VIDEO

Hokejový Washington zdolal Ottawu 5:4 po nájazdoch a prerušil sériu troch prehier v NHL. Veľký podiel na dvoch bodoch pre tím z hlavného mesta USA mal aj slovenský obranca Martin Fehérváry.

Najprv sa asistenciou podieľal na úvodnom góle zápasu v podaní Connora McMichaela a v tretej tretine strelou ťahom popod lapačku prekonal Linusa Ullmarka v bránke Ottawy na priebežných 4:3 pre Washington.

Medzi tri hviezdy zápasu sa síce 25-ročný slovenský bek nedostal, ale s 21:37 min bol druhý najvyťaženejší hráč Washingtonu a ku gólu a asistencii pridal aj päť blokov a plusový bod. Hostia z hlavného mesta Kanady síce po Fehérváryho góle vyrovnali na 4:4, ale v nájazdoch rozhodol o výhre Caps Dylan Strome.

Zápas nebol herne ideálny

„V pár posledných stretnutiach nám to nešlo podľa predstáv a ani tento zápas nebol herne ideálny z našej strany. O to cennejšie je toto víťazstvo, od ktorého sa môžeme odraziť,“ uviedol Fehérváry podľa webu NHL.

„Blokujem strely, lebo je to moja robota. Niekedy to býva bolestivé, ale je to súčasť mojej hry,“ dodal bratislavský rodák.

Spoľahlivý slovenský obranca sa v tejto sezóne dostal na 3 góly a 14 asistencií a celkovo v jeho piatej sezóne v NHL zaokrúhlil počet gólov na dvadsať. Sedemnásť bodov je v podaní Fehérváryho vyrovnanie jeho osobného maxima v zámorskej profilige zo sezóny 2021/2022.

Ovečkin gólovo mlčal

Jeho ruský spoluhráč Alexander Ovečkin tentoraz gólovo mlčal, takže sa nepriblížil historickému rekordu Waynea Gretzkého na menej ako je súčasných 10 gólov.

Gretzky má na konte 894 gólov v profilige a historická dvojka Ovečkin 884. Do konca základnej časti zostáva Washingtonu, ktorý je líder Východnej konferencie NHL, odohrať ešte 21 zápasov.