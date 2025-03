Konečne to prišlo! Šimon Nemec strelil prvý gól v tejto sezóne NHL a bol aj víťazný - VIDEO

Hrala sa 49. min štvrtkového zápasu NHL New Jersey – Edmonton a na ukazovateli skóre stále svietil stav 2:2. Potom si však slovenský obranca v službách Devils Šimon Nemec vymenil puk so švédskym útočníkom Jesperom Brattom a strelou bez prípravy poslal domácich do vedenia 3:2.

Nemec našiel voľný priestor medzi pravým betónom brankára Stuarta Skinnera a žŕdkou bránky Edmontonu. Týmto výsledkom sa aj zápas skončil a Nemcov prvý gól v sezóne (a celkovo štvrtý v kariére v NHL) bol zároveň víťazný.

Čakal celú sezónu

„Konečne! Čakal som na túto chvíľu celú sezónu. Len som sa snažil vystreliť a padlo to tam. Zalial ma príjemný pocit. Bolo to výnimočné aj preto, že to bol víťazný gól,“ uviedol Šimon Nemec vo videorozhovore na klubovom webe New Jersey.

Pre New Jersey to bolo tretie víťazstvo v sérii, Devils sú stále na šiestej priečke vo Východnej konferencii s priamym postupom do play-off. Nemec v zápase odohral necelých 10 minút a ku gólu a jednej strele na bránku pridal aj plusový bod.

Na ľade sa predstavil aj slovenský útočník v službách Devils Tomáš Tatar, za takmer 14 minút si pripísal len jednu strelu na bránku a jeden dvojminútový trest.

V Utice bol produktívny

Draftová dvojka spred troch rokov nastúpila do diania po dvojzápasovej pauze, keď sa nezmestila do zostavy trénera Sheldona Keefeho. Celkovo v tejto turbulentnej sezóne NHL Nemec odohral iba 17 zápasov s minimálnym zápisom do produktivity 1+1.

Tréner mu dal jasne najavo, že s ním neráta ako s ofenzívnym bekom a defenzíve mu vyčítal chyby. Ďalších 34 zápasov však pridal v nižšej súťaži AHL v tíme Utica Comets a tam bol už výrazne produktívny s 23 bodmi za 5 gólov a 18 asistencií.

„Po prvej tretine som si začal viac veriť. Bol to môj najlepší zápas v tejto sezóne. Uvedomujem si, že predchádzajúci zápas proti Winnipegu mi nevyšiel. Mal som tam pár zlých striedaní a tréner ma posadil. Predtým som však odohral aj solídne zápasy a na ne chcem nadviazať. Budem počúvať trénera a hrať s väčším sebavedomím,“ doplnil Nemec pre zámorské médiá po súboji New Jersey – Edmonton.