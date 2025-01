(A COMPLETE UNKNOWN)

Premiéra: 6.2.2025

Searchlight Pictures

Réžia: James Mangold

Scenár: James Mangold, Jay Cocks

Kamera: Phedon Papamichael

Hrajú: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Norbert Leo Butz, Scoot McNairya iní…

Foto: Bontonfilm

V roku 1961 prichádza neznámy 19-ročný Bob Dylan do New Yorku so svojou gitarou, nadväzuje vzťahy s hudobnými ikonami a jeho prudký vzostup vyvrcholí prelomovým vystúpením, ktoré má ohlas po celom svete.

Bob Dylan: Úplne neznámy je pripravovaná americká životopisná dráma režiséra Jamesa Mangolda, ktorý spolu s Jayom Cocksom napísal scenár. Film vznikol na základe knihy Dylan Goes Electric! (Newport, Seeger, Dylan a noc, ktorá rozdelila šesťdesiate roky) od Elijaha Walda. Príbeh filmu sa točí okolo kontroverzie, ktorá sprevádzala prechod Boba Dylana od akustických pesničiek k elektrickým nástrojom. V úlohe Boba Dylana sa predstaví Timothée Chalamet (ktorý je aj producentom) a vo vedľajších úlohách Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook a Scoot McNairy. Názov filmu je odvodený od textu Dylanovho singla „Like a Rolling Stone“ z roku 1965.

