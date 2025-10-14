Blanár víta dohodu o prímerí a prepustenie izraelských rukojemníkov, obáva sa však vyjadrenia Hamasu

Dohoda o prímerí v pásme Gazy podpísaná predstaviteľmi USA, Egypta, Kataru a Turecka predstavuje zásadný krok na ceste k napĺňaniu komplexného mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).
„Slovenská republika víta prepustenie a návrat 20 izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom, ako aj vydanie pozostatkov zvyšných obetí. Znepokojujúce sú však vyjadrenia Hamasu, že neodloží zbrane. Slovensko podporuje úsilie Egypta a Kataru dosiahnuť aj zloženie zbraní,“ povedal Blanár.
Dvojštátne riešenie
Dodal, že Slovenská republika od začiatku plne podporuje tento mierový plán ako významnú šancu deeskalovať napätie v regióne, ukončiť konflikt dosiahnutím mieru, bezodkladne zvýšiť humanitárnu pomoc a zmierniť tak následky katastrofálnej humanitárnej situácie v pásme Gazy a utrpenie civilného obyvateľstva.
„SR podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Slovenská diplomacia bude pokračovať v zintenzívnení humanitárneho úsilia a naďalej bude poskytovať politickú podporu k udržaniu mieru,“ uzavrel Blanár.
Podľa člena predsedníctva Progresívneho SlovenskaIvana Korčoka bolo pondelňajšie prepustenie všetkých preživších rukojemníkov, ktorí boli zadržiavaní teroristami z Hamasu, dôležitým krokom na ceste k prímeriu.
Dlhodobá dohoda
„Svojím odhodlaním vrátiť svojich občanov domov Izrael konal svoju povinnosť. No len najbližšie hodiny a dni ukážu, či je šanca posunúť celý proces k reálnej a dlhodobej dohode tak, aby obyvatelia Palestíny a Izraela mohli žiť vedľa seba v mieri,“ uviedol na sociálnej sieti. Mierové rokovania v Egypte a prepustenie izraelských rukojemníkov víta aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).
„Želáme si, aby izraelský a palestínsky ľud mohli čo najskôr žiť bok po boku v mieri a aby sa táto krutá vojna už skončila. Vždy dôrazne odsudzujeme akékoľvek násilie, o to viac na tých nevinných a najzraniteľnejších. Ochrana ľudskej dôstojnosti a medzinárodného práva je v centre nášho úsilia,“ uviedlo hnutie.