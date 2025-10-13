Turecko a Irak zabránili Netanjahuovi prísť na samit o Pásme Gazy

Nesúhlas Turecka a Iraku s účasťou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na pondelkovom samite o Pásme Gazy v Egypte ho prinútil zrušiť účasť na poslednú chvíľu. Uviedli to dva diplomatické zdroje.
Svetoví lídri sa v meste Šarm aš-Šajch zišli na podpísanie dokumentu o „ukončení vojny v Pásme Gazy“. Kancelária egyptského prezidenta najprv potvrdila účasť izraelského premiéra na samite, však o 40 minút neskôr Jeruzalem oznámil, že izraelský líder sa nemôže zúčastniť.
Izrael uviedol, že napriek pozvaniu zo strany amerického prezidenta sa Netanjahu na samite nezúčastní, keďže termín schôdze sa zhoduje so západom slnka a začiatkom židovského sviatku Simchat Tóra.
Podľa tureckých médií sa turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan o plánovanej účasti Netanjahua dozvedel počas letu do Šarm aš-Šajchu. Jeho lietadlo následne krúžilo nad Červeným morom a pristálo až po tom, čo bolo potvrdené, že izraelský premiér sa samitu nezúčastní.
Okrem toho poradca irackého premiéra povedal agentúre AFP, že v prípade účasti Netanjahua bude iracká delegácia samit bojkotovať. Podľa jeho slov následne Káhira Netanjahua informovala, že ho „nemôžu prijať“, čo viedlo k zrušeniu jeho účasti na konferencii.