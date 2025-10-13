USA, Katar, Turecko a Egypt podpísali mierovú deklaráciu o Pásme Gazy

Lídri USA, Kataru, Turecka a Egypta sa v pondelok dohodli na prímerí v Pásme Gazy. Strany podpísali deklaráciu počas mierového samitu v egyptskom Šarm aš-Šajchu.
Americký prezident Donald Trump uviedol, že dokument je komplexný a obsahuje mnoho ustanovení a noriem, ktoré zabezpečia trvalý mierový efekt.
„Toto je deň, na ktorom ľudia v tomto regióne a na celom svete pracovali, túžili po ňom, dúfali v neho a modlili sa zaň. Vďaka historickej dohode, ktorú sme práve podpísali, boli konečne vypočuté modlitby miliónov ľudí. Spoločne sme dosiahli nemožné. Konečne máme mier na Blízkom východe,“ zdôraznil.
Americký líder tiež dodal, že tento prielom otvára novú éru pre celý región. „Odteraz môžeme vybudovať región, ktorý bude silný, stabilný, prosperujúci a jednotný v odmietnutí cesty teroru raz a navždy,“ povedal americký prezident.
Egyptský prezident Abdal Fattáh as-Sísí privítal podpísanie dohody a poďakoval Turecku, Kataru a Spojeným štátom za ich spoločné úsilie. Zdôraznil, že tento krok by sa mohol stať základom pre novú etapu spolunažívania v regióne.
V rámci Trumpovho plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy militantné hnutie Hamas v pondelok prepustilo posledných 20 preživších rukojemníkov, ktorých dva roky zadržiavali v Pásme Gazy. Izrael na oplátku prepustil 1 968 prevažne palestínskych väzňov držaných vo svojich väzniciach.