Blanár už prijal 146 nových ľudí a vyhodil 47 skúsených profesionálov, na ministerstve podľa progresívcov vládne strach – VIDEO

Vláda si zo zahraničnej politiky urobila nástroj na polarizáciu spoločnosti a šírenie strachu. Uviedol to v piatok člen predsedníctva Progresívneho Slovenska (PS) Ivan Korčok, podľa ktorého na ministerstve zahraničných vecí vládne strach a anarchia. Kroky vlády znamenajú odchod talentovaných diplomatiek a diplomatov, a tí, ktorí zostávajú, prepadajú apatii, hovorí Korčok.

„Práve preto im chcem vyjadriť podporu a adresovať túto výzvu. Píšte a hovorte pravdu, a nepodľahnite autocenzúre. Rovnako prosím tých, ktorí odišli, aby nezabuchli dvere za diplomaciou. Spoločne ju opäť opravíme, aby profesionálne slúžila Slovensku,” uviedol.

Nahradenie skúsených ľudí svojimi

Progresívne Slovensko cez infozákon zistilo, že minister Blanár od nástupu do funkcie prijal 146 nových ľudí, pritom tvrdí, že vyhadzuje, lebo musí šetriť.

„Neverte tomu ani sekundu. Ak by chcel šetriť, stačilo menej najímať, o konsolidácii sme predsa vedeli dávno. Minister pritom nevyhadzuje nových ľudí, ale tých s desiatkami rokov skúseností, ktorým musí zaplatiť odstupné. Cieľom týchto opatrení nie je šetriť, ale nahradiť skúsených ľudí svojimi,” povedal podpredseda PS Tomáš Valášek.

Podľa neho sme svedkami ničenia profesionality diplomacie, keď vláda posiela hĺbkové inšpekcie na politicky nepohodlných veľvyslancov. „Na ambasádach obrátia všetko naruby, aby našli akékoľvek pochybenie. Iní sú preradení na najnižšiu možnú funkciu, hlboko pod úrovňou ich skúseností, aby odišli sami,” upozornil Valášek s tým, že takto prišlo o miesto 47 ľudí.

Vyhadzovanie peňazí do vzduchu

V rezorte zahraničných vecí býva rozpočet veľmi napätý, no jeho súčasné kroky znamenajú vyhadzovanie peňazí do vzduchu, upozornil odborník PS na bezpečnosť Peter Bátor. Ako povedal, ministerstvo investovalo takmer 100-tisíc eur do diplomata, na jeho bývanie, plat. Toto vedenie ho po roku bezdôvodne poslalo naspäť domov, dokonca ho vyhodili.

„A spolu s ním aj takmer 100-tisíc eur do vzduchu. Takto vyzerá nehospodárne nakladanie s financiami štátu. Toto nie je konsolidácia, ale hazardovanie so skúsenými ľuďmi a reputáciou Slovenska,” zhodnotil Bátor.

Najväčšia zmena v zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska

Ivan Korčok zdôraznil, že sme svedkami najväčšej zmeny v zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska od roku 1998.

„Sme za dobre s ruským agresorom a Maďarskom, ale nie s Českom a Poľskom, zničili sme V4 aj Slavkovský formát. Hlavnú zodpovednosť za tento stav nesie vláda a minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorého jediným poslaním je zlomiť profesionalitu diplomatickej služby. Deje sa to v kľúčovej oblasti obhajoby štátnych záujmov, čo je mimoriadne nebezpečné,” povedal Korčok.