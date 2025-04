Občania v Bratislave opäť pôjdu do ulíc, proti „ruskému zákonu“ budú pochodovať až k parlamentu

Vo štvrtok o 18:00 bude v Bratislave pochod proti „ruskému zákonu“. Informovalo o tom občianske združenie Mier Ukrajine. Ide o súčasť série protestov Slovensko je Európa.

„Vláda Roberta Fica (Smer-SD) chce umlčať všetkých aktívnych ľudí na Slovensku. Včera na tlačovej konferencii premiér opäť útočil. Tvrdil, že organizátori protestov nevedia, prečo protestujú, že si vymýšľajú, že klamú a zavádzajú verejnosť, lebo vraj už nevedia, prečo majú protestovať, tak si vymysleli ruský zákon (zákon o mimovládnych organizáciách, pozn. SITA), ktorý údajne ale nie je ruský,“ pripomenula iniciatíva Mier Ukrajine.

Fico však podľa iniciatívy klame, a preto vo štvrtok občania opäť pôjdu do ulíc. Stretnú sa 18:00 na Námestí slobody a spoločne vyrazia k parlamentu. Ide tak v poradí už o deviaty protest v Bratislave od návštevy predsedu vlády Roberta Fica v Moskve.

„Ruský zákon“

„Protestujeme, pretože presne vieme, kam nás jeho vláda ťahá a čo znamená ruský zákon pre všetkých ľudí. Fico chce, aby sme boli ticho. Ale my ticho nebudeme,“ vyhlásila iniciatíva Mier Ukrajine a upozornila, že zákon o mimovládnych organizáciách nemá nič spoločné s transparentnosťou.

Naopak, jeho cieľom je podľa združenia umlčať aktívnych ľudí a organizácie, ktoré si dovoľujú kritizovať vládu. Potvrdzuje to podľa iniciatívy aj analýza Via Iuris, podľa ktorej je tento zákon v rozpore so slovenskou ústavou a tiež s európskym právom.

„Porušuje viaceré ústavné práva, ako zákaz diskriminácie, právo na súkromie a ochranu osobných údajov, právo slobodne sa združovať a právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných,“ upozornilo združenie a doplnilo, že ide o porušenie princípov právneho štátu, a tiež práva na slobodu prejavu a výkon petičného práva.

Ďalšie dôvody, ktoré vyhnali ľudí do ulíc

„Premiér nečestne zaútočil aj na túto mimovládku, ktorá podrobne rozanalyzovala návrh zákona a jasne dokázala, že je protiústavný,“ doplnilo združenie a zdôraznilo, že takémuto otvorenému útoku nečelila občianska spoločnosť ani za Mečiara.

Iniciatíva vymenovala aj ďalšie dôvody, ktoré vyhnali ľudí do ulíc. „Politici si schvaľujú doživotné renty, svojim úradníkom rozdávajú desaťtisícové odmeny, zatiaľ čo vláda svojou konsolidáciou zdiera bežných ľudí a vymýšľa nezmyselné transakčné dane. Na Slovensku sa už rozpadá úplne všetko – nemocnice, cesty, mosty aj právny štát. Slovensko postupne opúšťa civilizovanú Európu, lebo Robert Fico sa rozhodol, že chce vládnuť ako Putin. Bez kritiky a bez kontroly,“ uzavrelo združenie.