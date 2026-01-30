Blanár telefonoval s predsedníčkou vlády pre európsku integráciu, Moldavsko sa výrazne posunulo k členstvu EÚ

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár v piatok telefonoval s podpredsedníčkou vlády Moldavskej republiky pre európsku integráciu Cristinou Gherasimovou. Telefonický rozhovor sa uskutočnil z iniciatívy moldavskej strany a nadviazal na konštruktívny a pravidelný dialóg medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou v oblasti zahraničnej politiky a európskej integrácie.
Ocenili dobrý stav vzťahov
Partneri ocenili veľmi dobrý stav bilaterálnych vzťahov a potvrdili záujem pokračovať v ich ďalšom rozvoji na všetkých vysokých politických úrovniach, informoval rezort zahraničia.
„Slovenská republika zostáva silným podporovateľom rozširovania Európskej únie na základe zásluh, ktoré považujeme za strategickú investíciu do mieru, bezpečnosti a prosperity v Európe, avšak prístupový proces musí byť bez akýchkoľvek skratiek a s pravidlami, ktoré sú pre všetkých rovnaké. Oceňujeme kontinuálny reformný pokrok Moldavska a naďalej ho podporujeme v jeho eurointegračnom procese,“ uviedol Blanár a ocenil významný posun Moldavska v prípravách na členstvo v Európskej únii.
Slavkovský formát je podľa Blanára dôležitý nástroj zahraničnej politiky, Slovensko drží predsednícku pozíciu
Podľa jeho slov bol oprávnene vyzdvihnutý aj v správach Európskej komisie a v záveroch Európskej rady z decembra 2025, ktoré podporil tiež predseda vlády Robert Fico. Práve v minulom roku bolo Moldavsko vyhodnotené ako krajina, ktorá spomedzi všetkých kandidátov urobila najväčší pokrok v roku 2025, pričom pozitívne boli ocenené predovšetkým výsledky v justičnej reforme.
Odborná pomoc v prístupovom procese
V rámci diskusie o ďalšom postupe rozširovania EÚ ocenil šéf slovenskej diplomacie úspešné ukončenie skríningového procesu zo strany Moldavska a splnenie podmienok na otvorenie šiestich klastrov v súlade s hodnotením Európskej komisie.
„Slovenskí experti budú pokračovať v poskytovaní odbornej pomoci Moldavsku v prístupovom procese najmä v oblastiach riadenia verejných financií, auditu a prístupu na jednotný trh Únie, ako aj v nadväznosti na doterajšiu spoluprácu v štatistike, ochrane práv duševného vlastníctva, bezpečnosti práce, sociálnom dialógu a podpore miestnych médií,“ dodal Blanár.
Blanár mieri do Bruselu, Rada EÚ pre zahraničné veci otvorí vojnu na Ukrajine aj globálny výhľad na rok 2026
Intenzívny slovensko-moldavský dialóg v oblasti zahraničnej politiky sa bude rozvíjať aj v roku 2026. Minister Blanár sa zúčastní na ministerskom zasadnutí Rady Európy v Kišiňove a štátny tajomník Marek Eštok bude pokračovať v ďalšom kole bilaterálnych politických konzultácií medzi krajinami. Slovensko sa zároveň pripravuje na oficiálnu návštevu prezidentky Moldavskej republiky Maie Sanduovej na Slovensku.