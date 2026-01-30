Poľsko buduje najmodernejší protidronový štít v Európe, bude chrániť východné hranice NATO aj Únie

Poľsko v piatok podpísalo kontrakty v hodnote vyše štyroch miliárd dolárov na „najmodernejší protidronový systém v Európe“, ktorý má chrániť jeho východnú hranicu, oznámil premiérDonald Tusk.
Poľsko, ktoré leží na východnom krídleOrganizácie Severoatlantickej organizácie (NATO) aj Európskej únie (EÚ), v posledných rokoch výrazne investuje do modernizácie armády pre obavy z ruskej hrozby.
Historický moment
„Je to historický moment… ide o zlomový bod v efektívnej obrane poľskej, európskej a aliančnej východnej hranice,“ povedal Tusk s tým, že poľské hranice budú „najlepšie chránené v Európe“.
Systém s názvom San sa bude skladať z 18 protidronových batérií, 52 palebných čiat, 18 veliteľských čiat a približne 700 vozidiel. Plne funkčný by mal byť do dvoch rokov. Minister obranyWładysław Kosiniak-Kamysz potvrdil, že jeho cena sa blíži k sume 3,6 miliardy eur, o ktorých už skôr informovali médiá.
Štít proti ruským dronom
San bude súčasťou viacvrstvového štítu protivzdušnej obrany, do ktorého patria aj raketové systémy stredného, krátkeho a veľmi krátkeho doletu vrátane amerických Patriotov. Celkové náklady na túto obrannú architektúru presiahnu 60 miliárd dolárov, povedal poľský minister obrany.
Potreba vybudovať efektívny protidronový systém sa stala naliehavou po tom, ako Poľsko a jeho spojenci museli minulý september vyslať do vzduchu stíhačky, keď približne 20 ruských dronov narušilo poľský vzdušný priestor.