Poľsko buduje najmodernejší protidronový štít v Európe, bude chrániť východné hranice NATO aj Únie

Premiér Donald Tusk hovorí o historickom momente.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Belgium EU Summit
Poľský premiér Donald Tusk. Foto: SITA/AP
Polsko Iné správy Iné správy z lokality Polsko

Poľsko v piatok podpísalo kontrakty v hodnote vyše štyroch miliárd dolárov na „najmodernejší protidronový systém v Európe“, ktorý má chrániť jeho východnú hranicu, oznámil premiérDonald Tusk.

Poľsko, ktoré leží na východnom krídleOrganizácie Severoatlantickej organizácie (NATO) aj Európskej únie (EÚ), v posledných rokoch výrazne investuje do modernizácie armády pre obavy z ruskej hrozby.

Historický moment

„Je to historický moment… ide o zlomový bod v efektívnej obrane poľskej, európskej a aliančnej východnej hranice,“ povedal Tusk s tým, že poľské hranice budú „najlepšie chránené v Európe“.

Systém s názvom San sa bude skladať z 18 protidronových batérií, 52 palebných čiat, 18 veliteľských čiat a približne 700 vozidiel. Plne funkčný by mal byť do dvoch rokov. Minister obranyWładysław Kosiniak-Kamysz potvrdil, že jeho cena sa blíži k sume 3,6 miliardy eur, o ktorých už skôr informovali médiá.

Štít proti ruským dronom

San bude súčasťou viacvrstvového štítu protivzdušnej obrany, do ktorého patria aj raketové systémy stredného, krátkeho a veľmi krátkeho doletu vrátane amerických Patriotov. Celkové náklady na túto obrannú architektúru presiahnu 60 miliárd dolárov, povedal poľský minister obrany.

Potreba vybudovať efektívny protidronový systém sa stala naliehavou po tom, ako Poľsko a jeho spojenci museli minulý september vyslať do vzduchu stíhačky, keď približne 20 ruských dronov narušilo poľský vzdušný priestor.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Donald TuskWładysław Kosiniak-Kamysz
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: Poľský vzdušný priestor Protidronová ochrana protidronový systém Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk