Blanár odchádza do Francúzska, čakajú ho viaceré rokovania a pripomenie si aj narodenie Štefánika

Pripomenie si tu 145. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a odkaz francúzskych účastníkov Slovenského národného povstania.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
SPOMIENKA: Na obete okupácie Československa
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár počas pietnej spomienky na obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, 21. august 2025. Foto: SITA/Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Minister zahraničných vecíJuraj Blanár (Smer-SD) v pondelok odchádza do Francúzska. Stretne sa tu s francúzskym šéfom diplomacie Jeanom-Noëlom Barrotom. V utorok 28. októbra s ním bude diskutovať v Paríži o posilnení vzťahov a rozvoji hospodárskej či investičnej spolupráce.

Témou budú aj aktuálne zahraničnopolitické témy. Blanár bude vo Francúzsku rokovať aj s poradcom francúzskeho prezidenta pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem a na pôde Veľvyslanectva SR v Paríži sa stretne aj so zástupcami slovenskej krajanskej komunity.

Súčasne si tu pripomenie 145. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a odkaz francúzskych účastníkov Slovenského národného povstania.

Viac k osobe: Jean-Noël BarrotJuraj BlanárMilan Rastislav Štefánik
Firmy a inštitúcie: MZVEZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SRSmer - SSD
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SNP Slovenské národné povstanie Zahraničná politika

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk