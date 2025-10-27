Blanár odchádza do Francúzska, čakajú ho viaceré rokovania a pripomenie si aj narodenie Štefánika

Minister zahraničných vecíJuraj Blanár (Smer-SD) v pondelok odchádza do Francúzska. Stretne sa tu s francúzskym šéfom diplomacie Jeanom-Noëlom Barrotom. V utorok 28. októbra s ním bude diskutovať v Paríži o posilnení vzťahov a rozvoji hospodárskej či investičnej spolupráce.
Témou budú aj aktuálne zahraničnopolitické témy. Blanár bude vo Francúzsku rokovať aj s poradcom francúzskeho prezidenta pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem a na pôde Veľvyslanectva SR v Paríži sa stretne aj so zástupcami slovenskej krajanskej komunity.
Súčasne si tu pripomenie 145. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a odkaz francúzskych účastníkov Slovenského národného povstania.