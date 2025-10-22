Clevelandská dohoda bola prejavom odvahy Slovákov a Čechov v zahraničí, Blanár zdôraznil jej posolstvo

Od podpísania Clevelandskej dohody uplynulo 110 rokov. Išlo o prvé spoločné vyhlásenie Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí, ktoré podporovalo vznik samostatného federatívneho štátu po skončení prvej svetovej vojny.
Spojenectvo Slovákov a Čechov
Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraja Blanára bola dohoda viac než len právnym aktom, predstavovala prejav odvahy slovenských a českých krajanov, ktorí aj ďaleko od domova nezabudli na svoje národy a verili v ich slobodnú budúcnosť. Uviedol to na stredajšom spomienkovom podujatí venovanom podpísaniu Clevelandskej dohody z 22. októbra 1915.
Blanár rokoval so svojím kolegom z Bosny a Hercegoviny Elmedinom Konakovičom
Podujatie zorganizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Diplomatickí zástupcovia Slovenska a Česka si spolu s odborníkmi histórie a múzejníctva pripomenuli podpísanie dokumentu, ktorý položil základ politického a myšlienkového spojenectva medzi Slovákmi a Čechmi žijúcimi v Spojených štátoch.
Odovzdanie pamätných dosiek
Blanár počas spomienky zdôraznil posolstvo dohody pre súčasnú slovenskú diplomaciu a vyzdvihol význam našich krajanov v zahraničí. Priblížil, že tak, ako Slováci a Česi v Spojených štátoch amerických stáli pri zrode myšlienky spoločného štátu, rovnako dnes môžu Slováci žijúci v zahraničí prispievať k šíreniu dobrého mena Slovenska.
Blanár v Luxemburgu informoval o slovenskej pomoci Ukrajine, témou bola aj situácia na Blízkom východe – FOTO
Šéf slovenskej diplomacie pri príležitosti spomienky odovzdal pamätné dosky s kópiou Clevelandskej dohody veľvyslancovi Českej republiky v SR Rudolfovi Jindrákovi a rovnako pre partnerov zo Spojených štátov amerických, ktoré prevzala a zástupcom USA dodatočne odovzdá predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková.
Clevelandskú dohodu podpísali v americkom meste Cleveland predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike a Českého národného združenia 22. októbra 1915. Dokument položil základy pre budúcu Pittsburskú dohodu z roku 1918, ktorá bola už finálnou dohodou medzi slovenskými a českými predstaviteľmi o vytvorení spoločného štátu – Československej republiky.