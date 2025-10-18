Blanár oznámil veľkú zmenu, Slováci už nepotrebujú víza do Juhoafrickej republiky

Podľa Blanára ide o ďalší výsledok úspešnej slovenskej zahraničnej politiky na všetky svetové strany. „
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Blanár, Pellegrini, USA
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a prezident SR Peter Pellegrini počas 47. ročníka Slovak Heritage Festivalu v New Jersey v rámci pracovnej cesty v Spojených štátoch amerických (USA). New Jersey, 22. september 2025. Foto: archívne, SITA/Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Slováci si už pri cestách do Juhoafrickej republiky nemusia vybavovať vstupné víza. Na držiteľov cestovných pasov Slovenskej republiky na krátkodobé pobyty nepresahujúce 90 dní sa s okamžitou platnosťou vzťahuje bezvízový režim. Informoval o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár po diplomatickej nóte z Ministerstva zahraničných vecí Juhoafrickej republiky.

Podľa Blanára ide o ďalší výsledok úspešnej slovenskej zahraničnej politiky na všetky svetové strany. „Posilňujeme diplomatické vzťahy a dialóg so všetkými krajinami, ktoré o to majú záujem. A prinášame tak konkrétne výhody pre občanov Slovenskej republiky, ktorí môžu aktuálne cestovať bez vízovej povinnosti až do 185 krajín sveta,“ vyhlásil.

pas Slovenskej republiky podľa rezortu zahraničných vecí za posledné obdobie posilnil svoje postavenie v oficiálnom celosvetovom rebríčku sily pasov – Henley Passport Index. Ešte bez zohľadnenia rozšírenia bezvízového styku o Juhoafrickú republiku sa v ňom nachádza na ôsmom mieste. Od roku 2006 slovenský pas postúpil o štrnásť priečok.

„Slovenská diplomacia naďalej aktívne pracuje na zlepšení postavenia nášho pasu a usilujeme sa o rozšírenie bezvízového styku pre občanov SR aj do ďalších krajín. Od minulého roka zaviedli vstup bez víz pre občanov SR Čína, Vietnam, teraz rovnako Juhoafrická republika a o zavedení bezvízového styku rokujeme s ďalšími krajinami,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Viac k osobe: Juraj Blanár
Okruhy tém: Minister zahraničných vecí

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk