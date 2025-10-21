Blanár v Luxemburgu informoval o slovenskej pomoci Ukrajine, témou bola aj situácia na Blízkom východe – FOTO

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár sa v pondelok v Luxemburgu zúčastnil na zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Hlavnými témami rokovania šéfov diplomacií členských štátov EÚ bola vojna na Ukrajine, situácia na Blízkom východe a angažovanie sa Únie v indopacifickom regióne.
Podľa Blanára je potrebné pokračovať v mierovom úsilí, pričom ministri privítali nadchádzajúce stretnutie prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Budapešti ako možnosť oživiť diplomatický impulz, ktorý priniesol samit na Aljaške.
Viaceré dohody spolupráce
Šéf slovenskej diplomacie sprostredkoval európskym partnerom výstupy z minulotýždňového spoločného rokovania vlády SR a vlády Ukrajiny v Košiciach, a to podpis viacerých dohôd vrátane Cestovnej mapy 2 pre spoluprácu, ktorá zahŕňa konkrétne projekty.
„Slovensko vďaka nej okrem iného poskytne ďalšiu energetickú pomoc, ktorá pomôže ukrajinským obyvateľom zvládnuť náročné zimné mesiace. Zároveň sme potvrdili Ukrajine 14. balík nesmrtiacej pomoci, ktorá zahŕňa slovenské systémy na odstraňovanie mín,” dodal Blanár.
Eurokomisárku pre rozširovanie Martu Kosovú zaujala podľa jeho slov informácia, že Slovensko uvažuje nad otvorením školy s vyučovacím jazykom ukrajinským. „Je tu na to priestor, pretože táto komunita je veľmi početná a máme na našom území viac ako 130-tisíc Ukrajincov,“ podotkol Blanár.
Diskusie k Blízkemu východu
Diskusii šéfov diplomacií k Blízkemu východu dominovala nová dynamika v regióne po predstavení mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Gaze vrátane podpisu dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Spoločne privítali tento pozitívny vývoj k zlepšeniu kritickej humanitárnej situácie.
„Rovnako je v tejto chvíli kľúčová široká a predovšetkým rýchla medzinárodná angažovanosť v súvislosti s bezpečnosťou Gazy, a to je predovšetkým odzbrojenie Hamasu, ktorý už nemôže byť nijakým spôsobom prítomný pri správe Gazy ako takej,” zdôraznil šéf rezortu zahraničia.
Podľa jeho slov sa ministri tiež zhodli, že humanitárna pomoc pre ľudí, ktorí žijú v Gaze, stále nie je dostatočná a požadovaný počet 600 kamiónov denne nie je naplnený. „Diskutovali sme o konkrétnych možnostiach, ktorými môžeme ako Únia prispieť a pomôcť stabilizovať situáciu, pričom za Slovensko som potvrdil našu humanitárnu pomoc a rovnako aj pokračovanie v evakuácii pacientov z Gazy do zdravotníckych zariadení v Európe,“ doplnil Blanár.
Spolupráca s indopacifickým regiónom
Ministri sa zaoberali aj posilňovaním strategickej spolupráce s indopacifickým regiónom, ktorý zohráva čoraz významnejšiu úlohu v globálnej bezpečnosti a technologickom rozvoji. Venovali sa vývoju v Sudáne, Moldavsku a Gruzínsku. V diskusii zaznela potreba venovať väčšiu pozornosť humanitárnej kríze v Sudáne, ktorá podľa slov ministra Blanára, žiaľ, zatiaľ nedostáva dostatočný priestor a je v tieni ukrajinského konfliktu a situácie v Gaze.
V súvislosti s Moldavskom minister zahraničných a európskych záležitostí SR privítal európske smerovanie Moldavska po parlamentných voľbách a ponúkol v mene Slovenska expertné kapacity pri rokovaniach o vstupe do EÚ.
V prípade Gruzínska Blanár upozornil, že kroky smerujúce k obmedzovaniu komunikácie zo strany niektorých členských štátov EÚ s Gruzínskom môžu ohroziť udržanie konštruktívneho dialógu s krajinou, ktorá má ambíciu stať sa členským štátom EÚ. Slovensko podľa jeho slov podporuje otvorený dialóg s Gruzínskom. „Niektoré členské krajiny volajú po ukončení dialógu s Gruzínskom, ale Slovensko medzi ne určite nepatrí,” podotkol.
Rozšírené stretnutie ministrov
V rámci programu Rady sa uskutočnilo tiež rozšírené stretnutie ministrov k otázkam bezpečnosti a prepojení medzi EÚ, čiernomorským regiónom, južným Kaukazom a Strednou Áziou.
Diskusia prebiehala v dvoch paneloch – prvý sa venoval bezpečnosti v oblasti Čierneho mora, druhý hospodárskej spolupráci a infraštruktúrnemu prepojeniu. Účastníci stretnutia uvítali tiež dohodu o koridore TRIPP (Trumpova trasa pre medzinárodný mier a prosperitu) s jeho primárnou úlohou v rámci trans-kaspickej dopravnej trasy.