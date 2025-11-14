Slovensko a Španielsko majú silný záujem koordinovať spoluprácu pred európskymi zasadnutiami

Slovenská republika a Španielske kráľovstvo majú silný záujem koordinovať spoluprácu v európskych aj multilaterálnych témach. Uviedol to štátny tajomník rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok, ktorý vo štvrtok prijal veľvyslankyňu Španielskeho kráľovstva v SR Sofíu Ruiz del Árbol Morovú.
Kľúčové priority
Medzi kľúčové priority patria podľa neho aktuálne otázky týkajúce sa viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2028 – 2034 či presadzovanie medzinárodného práva bez uplatňovania dvojakého metra. Partneri na rokovaní vyzdvihli význam koordinácie a zdieľania pozícií pred európskymi zasadnutiami.
Štátny tajomník informoval o zámere SR posilniť dialóg v kontexte pripravovaného rozpočtu EÚ, kde Slovensko a Španielsko zdieľajú blízke pozície v oblasti kohézie, nelegálnej migrácie či rozširovania Európskej únie.
„Informoval som zároveň španielsku stranu, že Slovensko naďalej podporuje ich návrh na uznanie baskičtiny, katalánčiny a galícijčiny za oficiálne jazyky Európskej únie. Rozumieme, akú dôležitosť má táto téma pre Španielsko,“ doplnil Eštok.
Obe krajiny zintenzívňujú bilaterálnu spoluprácu
Zdôraznil, že Španielsko je strategickým partnerom Slovenska a naše vzťahy sú dlhodobo na veľmi dobrej úrovni. Spája nás intenzívny politický dialóg, ale zároveň spoločný postoj vo viacerých medzinárodných otázkach. Pripomenul, že SR a Španielske kráľovstvo sú dva z piatich členských štátov Európskej únie, ktoré dodnes neuznali Kosovo ako prejav porušenia medzinárodného práva.
Obe krajiny podľa jeho slov ďalej zintenzívňujú bilaterálnu spoluprácu, čo potvrdila tiež júnová oficiálna návšteva ministra Juraja Blanára v Španielsku a následne návšteva španielskeho kráľa Filipa VI. na Slovensku, ktorá sa uskutočnila rovnako v júni tohto roku.
„Španielsko patrí k našim významným obchodným partnerom. Vzájomný obrat dlhodobo rastie, pričom aktuálne dosahuje 4,3 miliardy eur,“ vyzdvihol Eštok a spomedzi perspektívnych oblastí spomenul obranný a bezpečnostný priemysel, energetiku, letectvo či automobilový priemysel.
Obranno-bezpečnostná situácia
V oblasti obranno-bezpečnostnej spolupráce Slovensko vysoko oceňuje prítomnosť viac ako 800 španielskych vojakov pôsobiacich v rámci bojovej jednotky Severoatlantickej aliancie na vojenskej základni v Lešti, nad ktorou Španielsko prevzalo velenie v júli 2024.
„Naďalej chceme rozvíjať nielen silné ekonomické väzby, ale rovnako medzirezortný dialóg v oblasti kultúry, školstva, vedy a výskumu,“ doplnil Eštok. Potenciál vnímajú partneri aj v ťcestovnom ruchu a vzdelávaní. Španielsko patrí medzi najobľúbenejšie destinácie slovenských turistov, ročne ich do tejto krajiny vycestuje 200-tisíc.
Na Slovensku tiež pôsobí sedem bilingválnych španielskych gymnázií a Španielsko je jednou z najvyhľadávanejších krajín v rámci vzdelávacieho programu Erasmus+. Platí to aj naopak, najviac študentov prichádzajúcich na Slovensko v rámci tohto programu pochádza práve zo Španielska.