Blake Lively v sfilmovanom knižnom hite Končí sa to nami už tento štvrtok v našich kinách

Do kín mieri emotívna adaptácia bestselleru Colleen Hooverovej s názvom Končí sa to nami, v ktorej Blake Lively nielen hviezdi ako Lily Bloom, ale ju aj produkuje.

Silný príbeh plný emócií

Hooverovej bestseller rozpráva príbeh mladej sebavedomej Lily Bloom, ktorá sa snaží oslobodiť od svojej traumatickej minulosti, no ocitá sa v rovnakých vzorcoch, v akých vyrastala. Charizmatický režisér a herec Justin Baldoni, ktorý zároveň hrá úlohu Rylea, Lilyinho manžela s temnou stránkou, hovorí: „Fanúšikovia si Lily skutočne zamilovali. Keď som čítal knihu, bolo jasné, že je v nej oveľa viac než len romanca. Toto je príbeh o zložitej ľudskej skúsenosti.“ Práve on oslovil autorku s návrhom na filmové spracovanie.

Blake Lively ako silná a zraniteľná Lily

Blake Lively chcela priniesť postavu s oboma nohami pevne na zemi, ale zároveň ukázať jej zraniteľnosť. „Lily nie je žiadna krehká kvetinka. Chcela som zobraziť niekoho, o kom si myslíte, že je vyrovnaný, ako stráca pôdu pod nohami. Nech je akokoľvek sebaistá, inteligentná a schopná, aj tak môže prehliadnuť varovné signály,“ hovorí Lively. „Vtedy si uvedomíte, že nikdy naozaj neviete, čím si ľudia skutočne prechádzajú. Dúfala som, že to ľudí v podobnej situácii povzbudí, keď uvidia Lily súčasne silnú aj zraniteľnú.“

Od knižného hitu k filmovej adaptácii

Projekt filmovej adaptácie začal ešte predtým, než sa kniha stala svetovým fenoménom. „Končí sa to nami“ rezonovalo v komunite #BookTok na TikToku, kniha sa držala 140 týždňov v bestsellerovom rebríčku The New York Times a predalo sa z nej takmer 10 miliónov výtlačkov. Hooverová, inšpirovaná vlastnou matkou, ktorá opustila násilný vzťah, napísala príbeh s cieľom lepšie porozumieť jej rozhodnutiu. Ako sama priznáva, malo to silno terapeutický efekt na ne obe.

Úloha fanúšikov pri tvorbe filmu

Tvorcovia filmu od začiatku spolupracovali s fanúšikmi knihy. „Zverejnili sme výzvu na sociálnych sieťach a dostali sme obrovskú odozvu,“ hovorí Baldoni. „Fanúšikovia tak dôkladne poznajú knihu aj postavy, že nám spolu s Colleen a scenáristkou Christy Hall pomohli nájsť najvhodnejší spôsob, ako preniesť príbeh na plátno a zachovať pri tom jeho srdce aj dušu.“ Odobrili dokonca, že postavy vo filme sú o niečo staršie než v románe.

Pomoc je na dosah

„Končí sa to nami“ nie je len príbehom o láske a bolesti, ale aj o sile a odvahe potrebnej na prekonanie traumy. Ak ste sa vy alebo vaši známi stretli s násilím vo vzťahu alebo ste sa ocitli v kritickej situácii, využite pomoc:

Krízová linka pomoci: 0800 500 333, krizovalinkapomoci.sk

Bezplatná a anonymná online poradňa pre mladých ľudí IPčko.sk (ipcko.sk), poradna@ipcko.sk

Film Končí sa to nami prichádza do kín už 8. augusta 2024. Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť zažiť silný príbeh lásky, odvahy a nádeje na veľkom plátne.

