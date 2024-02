Bihariová vážne pochybovala o nestrannosti Lipšica. Šokujúce výroky političky z minulosti a ako zmenila tak rýchlo názor?

Progresívne Slovensko (PS) v stredu opäť zvoláva protesty proti novele Trestného zákona a rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).

Pritom to nebolo tak dávno, čo bývalá predsedníčka PS Irena Bihariová kritizovala zvolenie Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora, čo vtedy označila za chybu, ktorá bude mátať právny štát dlhé roky.

Na status upozornila Beňová

Na príspevok Bihariovej z februára 2021, kde kritizuje zvolenie Lipšica za špeciálneho prokurátora, upozornila europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová.

„Ak chcete publikovať pozvánky na vlastné protesty, nech sa páči, tuto je jeden. Je od Vašej vtedajšej predsedníčky a dnes poslankyne I. Bihariovej z 5.2.2021,“ odkázala Beňová progresívcom a zároveň zverejnila aj menovaný príspevok Bihariovej, ktorý napísala po zvolení Lipšica do funkcie špeciálneho prokurátora.

„Systém „našich ľudí“, ktorý sa táto koalícia veľmi rýchlo naučila od predchádzajúcej vlády Smeru, dnes dotiahli do dokonalosti. Zvolenie Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora je chybou, ktorá bude právny štát mátať dlhé roky. Nejde o to, že by bol Daniel Lipšic zlým právnikom a advokátom. Zásadné pochybnosti však budú najbližších 7 rokov sprevádzať jeho blízke vzťahy s členmi súčasnej koalície,“tvrdila Bihariová v čase, kedy bol premiérom Igor Matovič a vládla štvorkoalícia OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí.

Prečo ho nebolo správne vymenovať?

Následne bývalá predsedníčka PS a dnes poslankyňa NR SR tejto strany uvádza aj tri dôvody, prečo nebolo správne Lipšica menovať do funkcie špeciálneho prokurátora. „Ako bude pán Lipšic nestranne pristupovať k premiérovi Matovičovi, ktorý zobral predstaviteľov Lipšicovej strany NOVA na svoju kandidátku do volieb?“ pýtala sa Bihariová.

„Ako bude pán Lipšic nestranne pristupovať k ministrovi Krajniakovi, ktorému vďačí za rýchle vybavenie bezpečnostnej previerky, aby mohol kandidovať?“ položila si Bihariová ďalšiu otázku.

„Ako bude pán Lipšic nestranne pristupovať ku svojim ideologickým spojencom z konzervatívneho spektra? Nepreváži jeho viera v bezbrehú slobodu slova jeho chuť stíhať extrémizmus?“ uvažovala Bihariová pred tromi rokmi.

Napokon politička Progresívneho Slovenska ukončila svoj príspevok konštatovaním: „Špeciálny prokurátor Lipšic určite splní očakávanie a pustí sa do boja s mafiou. Bojím sa však, či sa nebude venovať iba tej „správnej“ mafii. Kosa totiž narazí na kameň v momente, keď bude treba riešiť „našich ľudí“ súčasnej koalície“.

Politička PS Irena Biháriová a jej kritický príspevok o Lipšicovi z februára 2021: