Bibiana reaguje na odstúpenie Škody od Bienále ilustrácií Bratislava, podpora umenia nemá byť politickým gestom

Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana s poľutovaním prijal správu o rozhodnutí spoločnosti Škoda Auto Slovensko odstúpiť od podpory Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). V oficiálnom stanovisku k situácii to pre agentúru SITA uviedla riaditeľka Bibiany Petra Flach.
Zdôraznila, že bienále je udalosťou, ktorá už desaťročia patrí k najvýznamnejším kultúrnym podujatiam svojho druhu na svete a nesie meno Bratislavy i Slovenska ďaleko za hranice krajiny. Spoločnosť Škoda Auto Slovensko však pred pár dňami avizovala zrušenie ďalších spoločných aktivít s BIB 2025. Rovnako sťahuje aj zapožičané vozidlá z priestorov Slovenskej národnej galérie (SNG).
„Túto skutočnosť sme sa rovnako, ako všetci ostatní, dozvedeli z médií,“ uviedla riaditeľka Bibiany Flach v stanovisku v súvislosti so situáciou.
Renomované značky stoja pri umení
„Škoda Auto Slovensko s Bibianou – medzinárodným domom umenia pre deti, doposiaľ nekomunikovala ich oficiálne stanovisko ani ďalšie plánované kroky, nakoľko nie sme v priamom právnom vzťahu. Zmluvu o partnerstve so Škoda Auto Slovensko nepodpísala Bibiana, jej uzatvorenie bolo v plnej kompetencii hostiteľa podujatia, Slovenskej národnej galérie, ktorá mala s týmto partnerom naplánované aj sprievodné aktivity BIB 2025 v priestoroch galérie,“ dodala.
Na margo medializovaných vyjadrení o vhodnosti Škoda Auto Slovensko ako partnera na kultúrnom podujatí Flach poukázala, že v zahraničí je bežnou praxou, že renomované značky stoja pri umení a kultúre bez ohľadu na politickú situáciu či na to, kto je aktuálne vo vláde.
Škoda ruší spoluprácu s Bienále ilustrácií Bratislava, sťahuje aj vozidlá z priestorov SNG
„Stačí sa pozrieť na príklady do sveta – Bienále v Benátkach tento rok podporila značka Rolex, minulý rok Swatch, filmový Festival v Cannes dlhodobo sponzorujú giganty BMW, Air France a mnohé ďalšie spoločnosti. A netreba chodiť ani tak ďaleko – Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary podporujú značky ako ČEZ, EP Industries, Mall.cz či ďalší významní partneri,“ upozornila.
Podpora umenia nie je politické gesto
Dané spoločnosti podľa jej slov chápu, že podpora umenia nie je politické gesto, ale prejav kultúrnej zrelosti, spoločenskej zodpovednosti a úcty k hodnotám, ktoré umenie prináša. Flach tiež zdôraznila, že podpora prestížnych a medzinárodne uznávaných podujatí býva pre partnerov veľkou cťou i príležitosťou ukázať hodnoty, ktoré presahujú okamžité spoločenské nálady.
„Práve kontinuita a nezávislosť umeleckej podpory sú základom dôvery a prestíže kultúrnych inštitúcií. To, že si Škoda Auto Slovensko túto hodnotu neuvedomila a nechala sa ovplyvniť či zastrašiť nás mrzí. Je to stratená príležitosť pre všetkých, ktorí veria v silu umenia a otvoreného dialógu,“ dodala.
V závere stanoviska riaditeľka Bibiany uviedla, že dané rozhodnutie rešpektujú. Zároveň sú podľa Flach naďalej pevne odhodlaní pokračovať v šírení dobrého mena slovenského aj svetového umenia, a v neúnavnej práci na tom, aby BIB aj naďalej bolo jednou z najvýznamnejších kultúrnych udalostí svojho druhu na svete. Agentúra SITA sa so žiadosťou o stanovisko k situácii obrátila aj na SNG, v ktorej priestoroch sa bienále koná.
Silné spoločenské kontroverzie
„SNG rešpektuje rozhodnutie spoločnosti Škoda Auto Slovakia, s.r.o.“ reagovali z oddelenia PR a marketingu galérie. Podľa oficiálneho stanoviska Škoda Auto Slovensko spoločnosť podporila tohtoročné Bienále ilustrácií Bratislava s dobrým úmyslom.
„Vnímame ho ako podujatie, ktoré dlhé roky prináša radosť, tvorivosť a inšpiráciu deťom aj ilustrátorom z celého sveta. Rozhodnutie o našej podpore vychádzalo z hodnôt, za ktorými si pevne stojíme – z rozvoja detskej kreativity, vzdelávania a kultúry. Uvedomujeme si, že umenie na Slovensku v súčasnosti prechádza náročným obdobím, a práve preto sme chceli svojou podporou prispieť k jeho rozvoju a k radosti detí,“ uvádza spoločnosť s tým, že ich účasťou v žiadnom prípade nechceli spoločnosť polarizovať.
Slovenské literárne centrum sa zastalo Kristíny Soboň po ostrej kritike ministerky Šimkovičovej
„Je nám preto ľúto, že sa v tomto roku okolo tejto dlhoročnej udalosti rozprúdili silné spoločenské kontroverzie, a na tomto základe sme sa rozhodli zrušiť ďalšie spoločné aktivity s Bienále ilustrácií Bratislava a stiahnuť zapožičané vozidlá zo Slovenskej národnej galérie,“ píše sa v stanovisku Škoda Auto Slovensko.
BIB 2025 bolo slávnostne otvorené v piatok 3. októbra. Zároveň boli za prítomnosti medzinárodnej poroty vyhlásené mená víťazov jubilejného 30. ročníka. Otvorenie ale sprevádzal protestný happening s názvom Žltá noc.
Bojkot ilustrátoriek a ilustrátorov
„Bienále ilustrácií Bratislava tento rok sprevádza bojkot mnohých ilustrátoriek a ilustrátorov Nesúhlasia s tým, ako je spravovaná Bibiana, ktorá BIB organizuje, a nesúhlasia ani so spôsobom realizácie bienále – ako sú vyberané a vystavené diela a ako sú do súťaže zaradené propagandistické ilustrácie z autoritárskych krajín. Bojkotujúci umelci a umelkyne upozorňujú, že súčasné vedenie Bibiany a BIB ničia podujatiu medzinárodné renomé a prestíž,“ ozrejmuje dôvod protestu na sociálnej sieti platforma Otvorená kultúra! Happening mal nenásilnú a tichú formu. Jeden z ocenených ilustrátorov si tiež odmietol prevziať ocenenie.
Už pred niekoľkými týždňami viacerí ilustrátori a ilustrátorky vyhlásili bojkot BIB 2025. Ako uviedli na webstránke welovebib.sk, odmietajú vystavovať svoje diela na tejto výstave ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry.
Prihlásenie na nominačnú výstavu
„Sme slovenské ilustrátorky a slovenskí ilustrátori – naše tváre a mená nemusíte poznať, no našu prácu vidíte v knihách, časopisoch či na plagátoch. Pre mnohé a mnohých z nás bola účasť na BIB – Bienále ilustrácií Bratislava dlhoročným snom a prestížnou métou. Na BIB predsa celé generácie detí chodili s rodičmi, so starými rodičmi či v školských triedach – bola to nielen veľká spoločenská udalosť pre návštevníkov, ale aj sviatok ilustrátorstva, a to nielen slovenského,“ píšu v úvode.
Jubilejný ročník Bienále ilustrácií Bratislava odštartoval, slávnostné otvorenie však sprevádzal protest – VIDEO, FOTO
Dodali, že tento rok ale svoje diela neprihlásili na nominačnú výstavu, ktorá by mala ukázať to najlepšie zo slovenskej ilustrácie pre deti. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, ktorá BIB organizuje, podľa ich slov dlhodobo, nielen za ostatný rok a pol, nefunguje ako demokratická kultúrna inštitúcia. Flach sa voči ich vtedajším vyjadreniam ohradila.