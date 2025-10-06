Slovenské literárne centrum sa zastalo Kristíny Soboň po ostrej kritike ministerky Šimkovičovej

Zamestnanci Slovenského literárneho centra (SLC) stoja za Kristínou Soboň. Reagovali tak na vyjadrenia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) na adresu šéfredaktorky časopisu Slniečko. Šéfka rezortu kultúry spomenula Soboň v nedávno zverejnenom videu na sociálnej sieti, v rámci ktorého komentovala otvorenie Bienále ilustrácie Bratislava 2025 a bojkot skupiny ilustrátorov, ktorý toto podujatie sprevádzal.
Ministerka ju označila za „ničiteľku kultúry“
O šéfredaktorke Slniečka v ňom vraví, že je hlavnou organizátorkou protestov proti Medzinárodnému domu umenia pre deti Bibiana, následne ju označila za „doslova patologickú ničiteľku kultúry“. Kritizovala aj Asociáciu slovenských ilustrátorov (ASIL).
„Kristínu Soboň poznáme ako človeka, ktorý žije telom i dušou pre krásne knihy a ilustrácie. V redakcii časopisu Slniečko začínala pred niekoľkými rokmi ako redaktorka, ktorá pomohla časopisu hrdo vstúpiť do 21. storočia. V novom vzhľade, no s citom pre tradíciu. Vždy dbá na to, aby spájala autorov a autorky naprieč generáciami, čím vytvára priestor pre nezabudnuteľné momenty a spolupráce. Ak by Hermionin časovrat skutočne existoval, využívala by ho na stretnutia s deťmi, ktorým by rozprávala príbehy a podporovala ich fantáziu, tak, ako to robí už teraz v rámci aktivít so Slniečkom po celom Slovensku,“ reagujú zamestnanci SLC.
Vyzdvihli tiež jej ochotu pomáhať, dodali, že to bola práve kancelária redakcie Slniečka, kde najčastejšie vymýšľali možnosti podpory slovenskej literatúry doma i v zahraničí.
Stojí za mnohými úspešnými knihami
„A práve ona (Soboň) stála pri zrode mnohých krásnych kníh pre deti, ktoré v Slovenskom literárnom centre vydávame,“ dopĺňajú. Ako ďalej priblížili, šéfredaktorka Slniečka vyštudovala ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, následne stážovala v pražskom vydavateľstve Baobab, aj v Nadácii ilustrátora Miroslava Šaška. Tento rok tiež Soboň vyšla prvá autorská knižka Sem a tam: Dejiny cestovania v 50 obrázkoch, kde prepojila cestovanie, históriu a ilustráciu.
„Vznikol z toho krásny non-fiction picturebook nielen pre deti. Na jej ilustrácie ste však mohli natrafiť aj v knihách Dôvod na radosť Soni Urikovej, 56, či? Alexandry Salmely, Macunaíma – hrdina bez charakteru Mária de Andrade, Denníkoch domorodcov Miroslava Mišáka či v rôznych časopisoch,“ dopĺňa zamestnanectvo SLC poukazujúc, že Soboň sa tiež venuje ostatným ilustrátorkám a ilustrátorom.
Je predsedníčkou ASIL a z tejto pozície sa stará o prepájanie ilustrátorov a ilustrátoriek s autormi, vydavateľstvami a galériami. Asociácia tiež poskytuje priestor začínajúcim ilustrátorom aj významným predstaviteľom slovenskej ilustrácie.
„Kristína Soboň spája. Spája deti s príbehmi, ilustrátorov a ilustrátorky so spisovateľmi a spisovateľkami. Kristína Soboň neničí, ale tvorí. Inšpiruje. Stojíme všetci za Tebou, Kristína!“ uzavreli zamestnanci SLC.