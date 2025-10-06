Jubilejný ročník Bienále ilustrácií Bratislava odštartoval, slávnostné otvorenie však sprevádzal protest – VIDEO, FOTO

Jubilejný 30. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) má za sebou otvorenie, podujatie potrvá do 11. januára. Ako informovala Slovenská národná galéria (SNG), v priestoroch ktorej sa bienále koná, tento slovenský unikát a najväčšie nekomerčné podujatie na svete v oblasti detskej ilustrácie sa do jej priestorov vrátilo po takmer šiestich desaťročiach.
„Práve v Slovenskej národnej galérii sa v roku 1967 začala písať história tohto podujatia. Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež Bienále ilustrácií Bratislava predstaví to najlepšie, čo za posledné dva roky vo svete detskej ilustrácie vzniklo. Podujatie sa koná s podporou medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) a pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Slovenskej komisii UNESCO,“ uviedla SNG.
Bohatý sprievodný program
Doplnila, že pre verejnosť je pripravený aj bohatý sprievodný program, a to až do polovice budúcoročného januára. „Počas celého trvania BIB 2025 budú môcť milovníci umenia navštíviť aj sprievodnú výstavu, ktorú pripravilo SNG: Brunovský – Hložník – Kállay: Labyrint umenia a zrkadlo duše,“ uviedla galéria s tým, že výstava predstavuje diela slovenských ilustrátorov a maliarov Vincenta Hložníka, Albína Brunovského a Dušana Kállaya. Ide o autorov, ktorí sa významne podieľali na vzniku a rozvoji slovenskej ilustrátorskej školy.
Flach kritizuje bojkot ilustrátorov a aktivistov, z Bienále ilustrácií Bratislava si urobili rukojemníka politických hier
Počas trvania BIB 2025 je tiež pre rodiny s deťmi aj dospelých pripravený špeciálny sprievodný program. Počas víkendov sa budú v ateliéroch SNG konať workshopy pre verejnosť, miesto si možno rezervovať prostredníctvom e-mailu, alebo sa naň prihlásiť počas návštevy galérie, v prípade voľného miesta v ateliéri. Bližšie informácie o sprievodných programoch sú dostupné na https://sng.sk/sk/sng bratislava/vzdelavanie.
Galéria pozýva aj školy
Galéria tiež pozýva materské, základné a stredné školy, aby sa počas podujatia BIB 2025 registrovali na jedinečné sprievodné aktivity. Tie žiactvu priblížia svet ilustrácie a knižného umenia pre deti a mládež.
„Žiaci budú mať možnosť hravou formou a rôznymi technikami vyskúšať si svoju kreativitu a fantáziu. Vybrané workshopy budú vedené medzinárodne známymi slovenskými ilustrátormi Martinom Kellenbergerom a Milinou Zimkovou,“ priblížila SNG.
Doplnila, že viac informácií o špeciálnom vzdelávacom programe pre školy je dostupných na stránke https://sng.sk/sk/sng-bratislava/vzdelavanie. Školské skupiny sa môžu registrovať na adrese vzdelavanie@sng.sk.
Otvorenie sprevádzal protestný happening
BIB 2025 bolo slávnostne otvorené v piatok 3. októbra. Zároveň boli za prítomnosti medzinárodnej poroty vyhlásené mená víťazov jubilejného 30. ročníka. Otvorenie ale sprevádzal protestný happening s názvom Žltá noc.
„Bienále ilustrácií Bratislava tento rok sprevádza bojkot mnohých ilustrátoriek a ilustrátorov. Nesúhlasia s tým, ako je spravovaná Bibiana, ktorá BIB organizuje, a nesúhlasia ani so spôsobom realizácie bienále – ako sú vyberané a vystavené diela a ako sú do súťaže zaradené propagandistické ilustrácie z autoritárskych krajín. Bojkotujúci umelci a umelkyne upozorňujú, že súčasné vedenie Bibiany a BIB ničia podujatiu medzinárodné renomé a prestíž,“ ozrejmuje dôvod protestu na sociálnej sieti platforma Otvorená kultúra!
Časť kultúrnej obce žiada odstúpenie vedenia SNG, k výzve sa pripojil aj bývalý riaditeľ SND Matej Drlička
Happening mal nenásilnú a tichú formu, ako platforma uviedla, dôležitá bola fyzická prítomnosť v priestore. Nepoužívali píšťalky ani transparenty, účastníci dostali na mieste zjednocujúci vizuálny prvok. „Keď vedenie Bibiany, SNG a zamestnanci MK SR prechádzali z vernisáže BIB v SNG (bez prístupu verejnosti) na recepciu do hotela PARK Inn, tichou prítomnosťou sme im pripomenuli, že Milujeme BIB a preto bojkotujeme BIB,“ uvádza Otvorená kultúra! v jednom z príspevkov.
Švajčiarsky ilustrátor si odmietol prevziať cenu
Platforma tiež informovala o tom, že švajčiarsky ilustrátor Nando von Arb si odmietol prevziať získanú cenu z BIB 2025 a prišiel podporiť bojkotujúcich do Galérie mesta Bratislava.
„I can’t accept this award!!! If my colleagues, the Slovakian community of illustrators, boycott this event, so will I!!! We can’t be apolitical now! I will stand in solidarity with them, against their authoritarian government and against the silencing of free speech. Thank you!“ uvádza text, ktorý drží v rukách na priloženej fotografii („Nemôžem prijať toto ocenenie!!! Ak moji kolegovia, slovenská komunita ilustrátorov, bojkotujú toto podujatie, budem bojkotovať aj ja!!! Teraz nemôžeme byť apolitickí! Budem s nimi solidárny, proti ich autoritárskej vláde a proti umlčiavaniu slobody prejavu. Ďakujem!“- preklad SITA).
Médiá prekrývajú hlavnú myšlienku
Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana zverejnil na svojej stránke stanovisko v súvislosti s medializovanými informáciami k BIB 2025. Ako uvádza, ocenili jedenásť ilustrátorov z rôznych štátov sveta, medzi ocenenými je tento rok aj slovenský ilustrátor, čo podľa inštitúcie predstavuje významný úspech pre slovenskú kultúru a dôkaz jej medzinárodnej kvality.
„Namiesto toho, aby médiá vyzdvihli kvalitu slovenskej ilustrácie svetového formátu, ktorým včerajší večer bol dôkazom, sa sústreďujú výlučne na jediný moment, čím prekrývajú hlavnú myšlienku a zmysel tohto podujatia – podporu tvorivosti, slobody umeleckého prejavu a medzinárodnej spolupráce,“ skonštatovala šéfka Bibiany Petra Flach.
Umelci požadujú okamžité stiahnutie svojich diel v SNG, podľa nich Bang! Bang?! nie je výstava, ale hanba
Ako inštitúcia ďalej uviedla, z ocenených jedenástich ilustrátorov si cenu neprevzal len Nando von Arb. „Po oficiálnych výsledkoch poroty dňa 1. októbra 2025 spomínaný umelec prejavil radosť z ocenenia, písomne sa poďakoval a prijal pozvanie na slávnostné odovzdávanie cien. Citujeme: „Thank you so much! It’s a great honor! I’m very happy! Wonderful!… “ (Ďakujem veľmi pekne! Je to veľká česť! Som veľmi šťastný! Úžasné!… – preklad SITA).
„Na samotnom ceremoniáli ho sprevádzal slovenský aktivista, člen Otvorenej kultúry. Z pozorovania sa zdalo, že pôvodne zamýšľal text prečítať miesto výhercu ocenenia. Napokon vystúpil ocenený ilustrátor osobne, roztraseným hlasom prečítal z telefónu, že cenu neprijíma z dôvodu údajnej autoritatívnej vlády a cenzúry slobodného prejavu. Pričom práve tento moment je dôkazom, že umelec mal možnosť si svoju slobodu slova uplatniť,“ uvádza Bibiana v súvislosti so švajčiarskym ilustrátorom, ktorý si odmietol prevziať ocenenie.
Upieranie slobody slova
Doplnila, že oni nechodia protestovať na akcie Otvorenej kultúry, nevolajú na nich políciu, ani nechodia sabotovať ich vyjadrenia a úmyselne nevyvíjajú žiadne aktivity, ktorými by poškodzovali činnosť a reputáciu platformy.
„Majú absolútnu slobodu slova a realizácie, ktorú práve naopak oni upierajú našej inštitúcii. Otázka pre verejnosť preto znie: kto v skutočnosti cenzuruje? Kto vytvára dojem, že kultúra upadá, a kto vnáša do priestoru umenia a tvorivosti politickosť a napätie, ktoré tam nepatria? BIBIANA bude aj naďalej stáť za tvorcami, umeleckého prejavu a pozitívnym vnímaním kultúry, ktorá má spájať, nie rozdeľovať,“ uzavrela inštitúcia svoje stanovisko.
Šimkovičová hovorí o mimoriadnom úspechu
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) označila na sociálnej sieti jubilejný 30. ročník BIB za mimoriadne úspešný. Ako uviedla, prihlásilo sa 291 ilustrátorov zo 42 krajín, spolu zaslali bezmála 2 200 ilustrácií a vyše 380 kníh. Najlepších ocenila medzinárodná porota zložená z desiatich odborníkov.
SNG potvrdila deinštaláciu diela autorky Denisy Lehockej, argumentuje prípravou novej výstavy
„Ďakujem riaditeľke Bibiany Petre Flach za vynikajúcu organizáciu podujatia, generálnej komisárke BIB Zuzane Jarošovej za jej prácu a podporu, a taktiež celému tímu BIB za nasadenie a entuziazmus, vďaka ktorým bol tento ročník taký úspešný,“ napísala a pozvala verejnosť na výstavu.
Obrovská hanba
Následne sa vyjadrila aj k okolnostiam podujatia. V jednom z videí opätovne ocenila prácu Flach, a to, ako je BIB organizačne zvládnuté, napriek „obrovskej snahe skupiny progresívnych aktivistov zničiť jej prácu a prácu celého tímu Bibiany„.
To, čo aktivisti a aktivistky predviedli počas celého roka prípravy BIB 2025 označila ministerka za obrovskú hanbu. Podľa nej sa snažia zničiť podujatie a poškodzujú tým nielen Bibianu, ale aj Slovensko a medzinárodnú porotu.
„Len preto, aby presadzovali svoje choré ideologické a politické postoje. Rozhodli sa ísť cestou úplnej deštrukcie. Idú ako buldozér, ktorý pred sebou zničí úplne všetko, dobré aj zlé, len aby docielili svoje,“ uviedla.
Následne Šimkovičová skritizovala heslo „Milujeme BIB a preto bojkotujeme BIB„, považuje ho za nezmysel. Podľa jej slov, ak niečo milujeme, tak napriek nesúhlasu s novým vedením urobíme všetko pre to, aby sa podujatie vydarilo najlepšie, ako sa dá. „Oni však tú povestnú ovečku z príbehu o Šalamúnovi radšej rozseknú, keď nemá byť celá len pre nich,“ povedala.
Aktivisti obťažovali členov poroty
Podľa jej slov aktivisti počas príprav bienále obťažovali členov poroty, klamali a vypisovali im e-maily. Spomenula aj vyhrážky a snahu za každú cenu podujatie zmariť, aj o tlaku na zahraničných členov poroty, aby na podujatí neparticipovali. To sa ale nestalo a členovia poroty podľa ministerky kultúry ich taktiku prekukli. Podľa nej nepredložili aktivisti žiadne dôkazy o netransparentnosti či cenzúre, ktorú spomínali.
Prezident Pellegrini sa stretol s ministerkou Šimkovičovou, zaujímalo ho financovanie kultúry – FOTO
„Zahraničným členom poroty takéto prázdne vyjadrenia nestačili a chceli sa na vlastné oči presvedčiť, čo sa tu deje,“ pokračovala Šimkovičová. Podotkla, že členovia poroty dobre poznajú procesy výberu pri bienále. Vyzdvihla, že sú to ľudia so zdravým rozumom a úsudkom, priznala však, že zopár ich z BIB odstúpilo, no podľa nej to bolo minimum.
Z 86 krajín ide o tri, ktoré nás bojkotujú, čo ministerka pripisuje nátlaku aktivistov. Iné krajiny sa podľa nej do tohto boja nedali zatiahnuť. Kritike ministerka podrobila aj bojkotujúcich ilustrátorov. Podľa nej sa mohli zapojiť, no mnohí z nich ani len nespĺňali kritériá na súťaženie. „Irelevantní ľudia teda bojkotujú niečo, k čomu ani nie sú prizvaní,“ uviedla ďalej.
Bojkot ilustrátorov
Už pred niekoľkými týždňami viacerí ilustrátori a ilustrátorky vyhlásili bojkot BIB 2025. Ako uviedli na webstránke welovebib.sk, odmietajú vystavovať svoje diela na tejto výstave ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry.
„Sme slovenské ilustrátorky a slovenskí ilustrátori – naše tváre a mená nemusíte poznať, no našu prácu vidíte v knihách, časopisoch či na plagátoch. Pre mnohé a mnohých z nás bola účasť na BIB – Bienále ilustrácií Bratislava dlhoročným snom a prestížnou métou. Na BIB predsa celé generácie detí chodili s rodičmi, so starými rodičmi či v školských triedach – bola to nielen veľká spoločenská udalosť pre návštevníkov, ale aj sviatok ilustrátorstva, a to nielen slovenského,“ píšu v úvode.
Dodali, že tento rok ale svoje diela neprihlásili na nominačnú výstavu, ktorá by mala ukázať to najlepšie zo slovenskej ilustrácie pre deti. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, ktorá BIB organizuje, podľa ich slov dlhodobo, nielen za ostatný rok a pol, nefunguje ako demokratická kultúrna inštitúcia.
Viaceré požiadavky
Verejne požadovali otvorené a transparentné výberové konania na vedenie Bibiany, aj výberové konanie na pozíciu generálneho komisára BIB, aj jej časové obmedzenie na maximálne dva ročníky. Vyzývali tiež na férový výber ilustrácií, na nominačné prehliadky, a to odbornou porotou, ktorej členovia by sa mali obmieňať a nemali by súťažiť v danom ročníku.
Letenky do USA nestáli 16-tisíc eur, bráni sa Šimkovičová. Spolu s Machalom skritizovala exministerku Milanovú – VIDEO
Ďalšia požiadavka smerovala na zvýšenie kvality prezentačných materiálov i samotného výstavníckeho riešenia počas BIB. Signatári výzvy požadovali, aby originály knižných ilustrácií, ktoré autori zvykli Bibiane darovať či predať za symbolickú cenu, boli zdigitalizované a sprístupnené na webe tejto inštitúcie, a tiež aby boli pravidelne a dôstojne prezentované na výstavách. Žiadali aj vylúčiť z BIB tie krajiny, ktoré sú obvinené z páchania vojnových zločinov.
Reakcia Flach na bojkot
Ako v reakcii na tento bojkot uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Bibiany Petra Flach, vedenie tejto inštitúcie so znepokojením vníma snahu časti umeleckej a aktivistickej obce využiť BIB 2025 na presadzovanie svojich politických záujmov. V súvislosti s výberovými konaniami pripomenula, že sú v kompetencii rezortu kultúry.
Porota, ktorá ilustrácie vyberá, sa podľa nej obmieňa a je odborná. Flach v súvislosti s originálmi ilustrácií podotkla, že Bibiana nie je zbierkotvorná inštitúcia a originály sú digitalizované, avšak len na interné účely. Politicky motivovaná požiadavka na vylučovanie krajín je podľa slov riaditeľky Bibiany v priamom rozpore s duchom BIB.