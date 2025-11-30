Benešove dekréty sú podľa Tarabu uzavretá vec, ich spochybňovanie by riešil trestným zákonom

Benešove dekréty sú podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu uzavretá vec, je to hrubá čiara za nami. A spochybňovanie ich existencie alebo obmedzovanie ich platnosti môže spochybniť všetky vlastnícke práva na Slovensku, aj v prípade príslušníkov maďarskej menšiny, ktorá tu žije. V relácii televízie TA3 V politike Taraba povedal, že ak Progresívne Slovensko s touto témou neprestane, bude to treba zadefinovať do trestného zákona, podobne ako napríklad fašizmus.
„Tá téma nikoho na Slovensku dnes ani netrápi, je to uzavretá vec aj medzi Maďarskom a Slovenskom. Rozdúchavate tu národnostné vášne,“ povedal Taraba predsedníčke poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Zuzane Mesterovej.
Benešove dekréty áno, ostatné menšiny nie: Keď progresívny humanizmus končí tam, kde sa nepočítajú hlasy - KOMENTÁR
Podľa nej Progresívne Slovensko nenavrhuje zrušenie Benešových dekrétov, ani ich otváranie. „My ich akceptujeme ako súčasť našej histórie a nášho právneho poriadku. Čo navrhujeme, je, aby dnes na ich právnom základe nevznikali nové právne skutočnosti a nevznikala pochybnosť o tom, kto vlastní majetok,“ reagovala Mesterová.
Progresívne Slovensko na výjazdovom rokovaní na juhu Slovenska odmietlo princíp kolektívnej viny, ktorý po vojne viedol k vysídľovaniu Maďarov. Prijalo niekoľko uznesení, ktoré vládu vyzývajú vládu na gestá dobrej vôle voči maďarskej menšine.