Vláda potvrdila nedotknuteľnosť Benešových dekrétov, povojnové dokumenty označila za uzavretú tému – VIDEO

Vláda prijala na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v okrese Svidník uznesenie o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Materiál o tzv. Benešových dekrétoch predložil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) v reakcii na vyjadrenia predsedu Progresívneho SlovenskaMichala Šimečku počas minulotýždňového straníckeho mítingu v Komárne.
„Vláda SR vyjadruje znepokojenie nad výzvami podnecujúcimi k otváraniu tzv. Benešových dekrétov, ktoré vyvolávajú zbytočné napätie, nedorozumenie a polarizáciu spoločnosti. Zároveň dôrazne odmieta snahy o politizáciu tejto kapitoly európskych dejín. Právne akty k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne vo vtedajšom Československu, súhrnne označované ako Benešove dekréty, je potrebné vnímať v kontexte povojnového usporiadania Európy určeného spojencami protifašistickej koalície,“ píše sa v uznesení vlády.
Materiál sa odvoláva na uznesenie parlamentu z roku 2007
Schválený materiál sa odvoláva na prijaté uznesenie Národnej rady z 20. septembra 2007 o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku. Vláda zdôrazňuje, že právne akty reprezentatívnych orgánov Československej republiky a Slovenskej národnej rady k usporiadaniu pomerov po vojne sú súčasťou právneho poriadku SR.
Ústavné, zákonné a politické rozhodnutia boli v rámci povojnového usporiadania po druhej svetovej vojne prijaté v dôsledku porážky nacizmu a vychádzali zo zásad medzinárodného práva reprezentovaných závermi konferencie v Postupime a na ich základe nemôžu vzniknúť nové právne vzťahy.
Právne a majetkové vzťahy, ktoré vznikli týmito rozhodnutiami, sú preto podľa kabinetu nespochybniteľné, nedotknuteľné a nemenné. „Vláda Slovenskej republiky považuje otázku tzv. Benešových dekrétov za uzatvorenú, rovnaký názor zdieľa aj Európska komisia,“ píše sa v uznesení.
Maďarská aliancia chce odbornú diskusiu
Mimoparlamentná Maďarská aliancia zareagovala na v stredu prijaté Vyhlásenie vlády SR o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov s tým, že vláda Roberta Fica ani po osemnástich rokoch nemá záujem o odstránenie existujúcej právnej neistoty a zastavenie praktík Slovenského pozemkového fondu a Lesov SR. Ako ďalej skonštatovala, takýmto skostnateným spôsobom by sme sa v novembri 1989 nezbavili ani vedúcej úlohy Komunistickej strany Československa.
Šutaj Eštok kritizuje Šimečku za snahu otvoriť tému Benešových dekrétov, Raši hovorí o Pandorinej skrinke –
Takýto alibistický postoj je podľa Maďarskej aliancie neudržateľný, preto pozýva predsedov politických strán a poslaneckých klubov a odborníkov strán na odbornú diskusiu na 9. decembra. „Otázka Benešových dekrétov nie je otváraním minulosti, ale otázkou právnej istoty v súčasnosti,“ zdôraznila strana.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na sociálnej sieti zdôraznil, že jeho hnutie nechce rušiť Benešove dekréty. „Stačí sa zastať Maďarov žijúcich na Slovensku a ľudia ako Huliak, Danko, Blanár, Šutaj Eštok a Raši sa ihneď vyfarbia. Urážky, útoky na Maďarov, klamstvá o snahe PS rušiť Benešove dekréty, primitívne strašenie vlastizradou či zahraničnými agentmi. Je to obrovská hanba, čo dnes voči niekoľkým státisícom slovenských občanov maďarskej národnosti predviedla vládna garnitúra. Pre pomalších vo vláde – PS nechce rušiť Benešove dekréty,“ podčiarkol Šimečka.
Hnutie chce podľa neho len úplne praktické veci – aby Maďari na Slovensku neboli Ficom odsúvaní na druhú koľaj, aby sa na nich neuplatňovala kolektívna vina, aby vláda podporovala ich národnostné vzdelávacie, kultúrne aj športové inštitúcie, aby nediskriminovala juh Slovenska pri investíciách.
„Presne k tomu sme vyzvali vládu v našom uznesení v Komárne. Benešove dekréty sú súčasťou nášho právneho poriadku, nikto ich nechce zrušiť, ale sú vyhasnuté a nemali by sa používať na zakladanie nových právnych skutočností. My chceme, aby štátne orgány tento princíp konečne rešpektovali. Pretože toto je pravda, ktorú vám povedia všetci Maďari na juhu Slovenska, keby ste tam z vlády konečne zavítali – ešte aj dnes, v 21. storočí, môžete kvôli úradnej zlovôli a odvolaniu sa na dekréty nanovo prísť o vlastný pozemok. A to sa proste v právnom štáte nesmie diať,“ upozornil Šimečka.