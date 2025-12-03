Belgicko odmieta návrh EÚ využiť ruské zmrazené aktíva pre Ukrajinu

Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prévot povedal, že návrh EÚ použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie pôžičky pre Ukrajinu stále nie je pre jeho krajinu prijateľný.
„Naše obavy sa bagatelizujú. Texty, ktoré dnes (Európska) komisia predloží, naše obavy neriešia uspokojivým spôsobom. Žiadame plné krytie rizík, ktorým bude Belgicko v dôsledku tohto mechanizmu čeliť,“ povedal v stredu Prévot.
Európska komisia a viaceré členské štáty EÚ presadzujú návrh využiť zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky na vytvorenie takzvaného „reparačného úveru“ vo výške 140 miliárd eur pre Ukrajinu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová má v stredu predstaviť právny rámec tohto návrhu.
Predstavitelia EÚ zdôrazňujú, že ide o kľúčový krok na zabezpečenie finančnej stability Ukrajiny počas ruskej invázie. Očakávajú preto, že lídri Únie návrh podporia na samite tento mesiac. Belgicko sa však obáva, že tento plán môže viesť k vážnym právnym a finančným sankciám zo strany Ruska.
Európska centrálna banka nemôže garantovať pôžičku Ukrajine, schválenie návrhu by bolo porušenie dohody
„Opakovane sme zdôraznili, že možnosť pôžičky krytej reparáciami považujeme za najhoršiu zo všetkých, pretože je riskantná a nikdy predtým sa nepoužila. To vysvetľuje, prečo naďalej presadzujeme alternatívu, a to, aby si Európska únia požičala potrebné sumy na finančných trhoch,“ povedal Prévot. Napriek výrazným výhradám Prévot zdôraznil, že Belgicko je „stále otvorené“ hľadaniu kompromisného riešenia.