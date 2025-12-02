Európska centrálna banka nemôže garantovať pôžičku Ukrajine, schválenie návrhu by bolo porušenie dohody

Európska centrálna banka (ECB) v utorok vyhlásila, že nemôže byť garantom plánu Európskej únie použiť zmrazené ruské aktíva na financovanie Ukrajiny, čo ešte viac komplikuje úsilie o schválenie tohto kroku, ku ktorému by malo dôjsť už tento mesiac.
Zmrazené aktíva
Európska komisia (EK) a viaceré členské štáty Únie naliehajú na blok 27 krajín, aby využil zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky a poskytol Kyjevu pôžičku vo výške 140 miliárd eur na zaplátanie hroziacich rozpočtových dier.
Šéfka ECB varuje pred „vážnym nebezpečenstvom“, ak Trump ovládne menovú politiku USA
Belgicko, ktoré je sídlom medzinárodnej depozitnej organizácie Euroclear, kde sa nachádza prevažná väčšina ruských aktív, však túto iniciatívu odmietlo z obavy z právnych odvetných opatrení zo strany Moskvy. Vláda v Bruseli požaduje od ostatných členských štátov EÚ pevné záruky, že sa na tomto riziku budú podieľať.
Porušenie dohody
Podľa denníka Financial Times sa Európska komisia obáva, že krajiny nemusia byť v prípade núdze schopné získať peniaze dostatočne rýchlo, a preto požiadala ECB, či by mohla konať ako veriteľ poslednej inštancie pre Euroclear, aby sa predišlo kríze likvidity. Centrálna banka 20-člennej eurozóny však uviedla, že niečo také nie je možné.
ECB znížila úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu
„O takomto návrhu sa neuvažuje, pretože jeho schválenie by pravdepodobne bolo porušením dohody o zákaze menového financovania,“ uviedol pre agentúru AFP hovorca Európskej centrálnej banky. ECB dospela k záveru, že návrh komisie by sa rovnal „menovému financovaniu“ – poskytovaniu priameho financovania vládam –, keďže by pokrýval finančné záväzky členských štátov, napísali Financial Times s tým, že EÚ takúto prax zakazuje.