Becker o drsných väzenských podmienkach: Bol to neustály boj o prežitie (1. časť) - VIDEO, FOTO

Bývalá tenisová hviezda Boris Becker nedávno urobil rozhovor pre nemecký denník Blick. Počas neho prešiel od svojej kariéry, cez ťažké obdobie vo väzení, finančné problémy až po aktuálnu životnú situáciu.
Svojím domovom nazýva talianske Miláno, kde žije so svojou manželkou Lilianou de Carvalhovou Monteirovou, ktorá je od neho o 22 rokov mladšia.
Okrem iného spomína aj svoju knihu s názvom „Inside: Winning. Losing. Starting Again“. Zverejnená by mala byť 25. septembra, a tak zatiaľ prezradil len niečo málo z nej.
Nebezpečné miesto
V roku 2022 strávil Becker sedem a pol mesiaca vo väzení v Anglicku za nepriznanie všetkého svojho majetku po vyhlásení osobného bankrotu v roku 2017.
„Za posledných pár rokov som zažil skúsenosti, ktoré by som neprial ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi. Môžem poukázať na vlastné chyby, ktoré mladší športovec nemusí robiť. Všimol som si, že úspešní športovci sa po skončení aktívnej kariéry často stretávajú s problémami – osobnými, profesionálnymi a finančnými. A na to existuje dôvod.“
Knihu napísal za niečo vyše roka. Bral to ako „druh rozhovorovej terapie“ a bolo to „liečivé pre jeho dušu“. Za mrežami si viedol denník.
O anglických väzniciach hovorí ako o „mimoriadne nebezpečných miestach“. „Nie ste v bezpečí. Ľudia tam zomierajú. Či už samovraždou, kvôli iným ľuďom, alebo ste jednoducho vážne zranení. Existuje nehlásený počet úmrtí, o ktorých nechcete vedieť. Celý ten čas bol neustálym bojom o prežitie,“ uviedol šesťnásobný grandslamový šampión.
Bol na samotke
„Väzenie zvyčajne riadia väzni, nie dozorcovia. Nazval som ich ´tvrdí chlapci´. Ako tenista som vždy bol dobrý pod tlakom a zvládal som stres! Ale ako si týchto ľudí získať? A kto je pri moci? Stretnete sa v jedálni na večeri a hneď vidíte, kto je vodca, kto vyzerá nebezpečne, ktorá skupina sa stretáva – a s kým sa dozorcovia viac rozprávajú,“ uviedol s tým, že ich nezaujímalo, že býval tenistom.
„Vnímali ma ako vysokého bieleho Nemca. Nebola to výhoda ani nevýhoda. Určitá skupina si ma jednoducho vzala,“ povedal, hoci sa tam dvakrát na smrť vyľakal.
Bol klasifikovaný ako vysoko rizikový väzeň. Riaditeľ väznice ho poznal a vysvetlil, že sa obával toho, že by to mohli ostatní zneužiť. Preto ho dal na samotku – aby sa mu prípadný spolubývajúci v noci nevyhrážal alebo lial horúcu vodu na nohu z kanvice, aby ho prinútil urobiť to, čo povie.
Dve zamestnania
Najčastejšie sa za mrežami ubližuje tým, ktorí zneužívali deti. „Sú bití takmer každý týždeň. Jeden z nich sexuálne zneužíval 14-ročné dievča. Vždy, keď mali príležitosť, niekoľko z nich prišlo a dalo mu facku či dve. A dozorcovia sa odvrátili. Väzenie má svoje vlastné pravidlá. Je to brutálny svet. V noci je to v poriadku. Občas počujete výkriky a iné veci, ale dvere sú zatvorené. Keď sa znova otvoria, môže sa stať čokoľvek.“
Dôležité bolo pracovať. „Po prvé, aby ste si zabili čas. A po druhé, aby ste si zarobili peniaze. Bez práce dostanete 15 libier týždenne, ktoré použijete na zaplatenie telefónnych hovorov a jedla. Ale s tým sa ďaleko nedostanete. Takže ak chcete jablko, kávu alebo čokoládu, musíte niečo robiť.“
Každá robota bola približne za 1,50 libry na deň. Beckerovi sa podarilo získať dve zamestnania. „Učil som angličtinu a základy matematiky, pretože som sa v týchto oblastiach vyznal – v porovnaní s väčšinou ľudí tam. Mnohí nevedeli veľmi dobre čítať ani písať. V druhej väznici som bol učiteľom športu a neskôr stoicizmu,“ priblížila bývalá svetová jednotka.
Najviac však zarobil 35 libier týždenne, čo je však na dané pomery „dobré“. Po niekoľkých týždňoch si istá skupina uvedomila, že psychicky funguje celkom dobre.
„Tak som sa stal mediátorom pre drsných chlapov. Hovoril som v ich mene s väzenskou správou, čítal som ich listy a odpovedal im za nich. A tak som dostal veľmi dôležitú úlohu. A potrebnú ochranu,“ doplnil s tým, že aj keď sa mu to neodporúčalo, tak stále udržiava kontakt s jedným alebo dvoma spoluväzňami.
Druhá časť rozhovoru Borisa Beckera pre nemecký denník Bild vyjde na webe sita.sk v piatok 12. septembra.