Slovenský zázrak dlho netrval. Okáľová uhrala iba jeden gem, ale v rebríčku poriadne vyskočila

Martina Okáľová ukončila svoju púť na turnaji v Sao Paule v osemfinále dvojhry.
Martina Okáľová
Slovenská tenistka Martina Okáľová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 250 v Sao Paule, ale tam už prehrala s Indonézankou Janice Tjenovou. Foto: X/SP Open
Slovenská tenistka Martina Okáľová na turnaji WTA 250 na tvrdom povrchu v brazílskom Sao Paule už štvrtý víťazný zápas nepridala a do štvrťfinále nepostúpila.

Úspešná kvalifikantka prehrala v 2. kole hlavnej súťaže s Janice Tjenovou s Indonézie 1:6, 0:6.

Iba 52 minút

Okáľová sa za celý zápas dostala k jedinému brejkbalu, ktorý nepremenila. Jej súperka (130. v renkingu WTA) využila šesť možností na prelomenie jej podania z dvanástich.

„Zápas trval iba 52 minút a Tjenová uštedrila slovenskej hráčke ´kanára´ v druhom sete. Vyhrala až 86% bodov po svojom prvom podaní a stala prvou Indonézankou vo štvrťfinále na turnaji WTA od roku 2004 a Angelique Widjajovej,“ napísal oficiálny web WTA Tour.

Okáľová napriek hladkej prehre dosiahla životný úspech. Dvadsaťosemročná Slovenka žijúca v USA v 1. kole vyradila favorizovanú Austrálčanku Arinu Rodionovovú 7:5, 6:4, čo bol jej zápasový debut na turnaji hlavného ženského okruhu WTA.

Strmý skok v rebríčku

Predtým si v kvalifikácii poradila s Grékyňou Marthou Matoulovou 6:4, 6:2 a neskôr so Španielkou Aliciou Herrerovou Linanovou 7:5, 2:6, 6:4.

Rodenej Banskobystričanke Okáľovej v internom singlovom rebríčku najlepších slovenských tenistiek patrilo až siedme miesto, ale vďaka trom víťazným zápasom sa vo virtuálnom poradí posunula o 90 mieste na 374. priečku na post slovenskej štvorky. Predstihla Miu Pohánkovú, Radku Zelníčkovú a Katarínu Kužmovú.

