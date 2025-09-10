Alcaraz je po famóznom triumfe na US Open unavený, Španieli v Davis Cupe bez jednotky aj dvojky

Carlos Alcaraz bude chýbať vo víkendovom zápase Davisovho pohára Španielsko – Dánsko v Marbelle.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz s trofejou za víťazstvo na US Open. Nad hlavu ju pred pár dňami zdvihol po druhý raz. Foto: SITA/AP
Španielsko Tenis Tenis z lokality Španielsko

Čerstvý šampión dvojhry mužov na US Open Carlos Alcaraz nepomôže Španielom v blížiacom sa zápase 2. kola kvalifikácie Davisovho pohára proti tenistom Dánska v Marbelle.

Staronová svetová jednotka ako dôvod neúčasti uviedla prílišnú únavu po vyčerpávajúcom záverečnom grandslamovom turnaji sezóny.

Pred 3 rokmi nebol unavený

„Keď Alcaraz pred tromi rokmi vyhral vo Flushing Meadows svoj prvý grandslamový titul, rýchlo sa presunul do Valencie a prispel tak k postupu Španielska do finálovej skupiny Davisovho pohára,“ napísal web tennis.com.

Šesťnásobní šampióni Davisovho pohára budú 13.- 14. septembra na antuke v Marbelle bez svojej jednotky aj dvojky, keďže okrem Alcaraza sa ospravedlnil aj Alejandro Davidovich Fokina.

Jednotka Munar

Domáci tím nastúpi v zložení Jaume Munar (37. v rebríčku ATP), Pedro Martínez, Roberto Carballes Baena, Pablo Carreno Busta a deblový špecialista Marcel Granollers Ten s Argentínčanom Horaciom Zeballosom vyhral štvorhru na US Open.

Dánsko povedie do boja svetová jedenástka Holger Rune. Víťazný tím postúpi do novembrového finále v Bologni, kde sa Taliansko bude usilovať o tretí titul v rade.

Najbližšie Laver Cup

Alcaraz by sa mal najbližšie predstaviť na exhibičnom Laver Cupe, ktorý sa bude konať 19. – 21. septembra v Chase Center v americkom San Franciscu. Na tomto tradičnom meraní síl najlepších európskych a amerických tenistov vlani Alcaraz ôsmimi bodmi prispel k triumfu Európy vrátane víťaznej dvojhry nad Taylorom Fritzom. Kapitánmi tohtoročných výberov budú Francúz Yannick Noah a Američan Andre Agassi.

Firmy a inštitúcie: Davisov pohár
Okruhy tém: absencia Davisov pohár šampión svetová jednotka Únava vyčerpanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk