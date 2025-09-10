Najväčší sukničkár na okruhu? Tenistka prezradila, že je to Rune, no ten sa bráni - VIDEO

Dvadsaťšesťročná Anna Kalinská kedysi chodila s austrálskym búrlivákom Nickom Kyrgiosom. Nedávno sa rozišla s Jannikom Sinnerom.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Holger Rune
Na snímke dánsky tenista Holger Rune. Foto: SITA/AP Photo/Frank Franklin
Ruská tenistka Anna Kalinská sa začiatkom tohto roka rozišla s už aktuálne svetovou dvojkou Talianom Jannikom Sinnerom. Ten ich vzťah priznal počas minulého roka.

Spomínaná hráčka „bieleho športu“ v rozhovore s Annou Čakvetadzeovou prezradila, že o ňu mali záujem aj iní tenisti. Medzi nimi je údajne aj svetová jedenástka Holger Rune z Dánska.

Nie je však jediný, kto sa usiloval pozvať ju na rande. Aktuálne ju už nekontaktujú tak často, no aj tak už na to ani neodpovedá.

„Jeden mi napísal asi desaťkrát a potom to vzdal,“ povedala moderátorke, neskôr sa priznala, že to bol práve Rune. „Píše všetkým. Má o sebe príliš vysokú mienku. Možno je len zúfalý,“ pokračovala Kalinská, ktorej patrí 32. pozícii v renkingu.

Dvadsaťdvaročný Dán na to na sociálnej sieti reagoval svojsky: „Haha. Možno sú to len kultúrne rozdiely. Anna si vyložila komentár k jej príbehu ako pozvánku na rande. Keď chcem ísť na rande, poviem si oň. Nebojte sa.“

To však nie je prvýkrát, kde sa Rune spomína v podobnom kontexte. Pomerne nedávno to isté tvrdila aj Kalinskej krajanka 28-ročná Veronika Kudermetovová.

Písal jej vraj správy, v ktorých chcel niečo viac ako priateľstvo. „Povedala som mu, že som pre neho príliš stará a že ak sa pozrie na moje sociálne siete, uvidí, že som vydatá. Ospravedlnil sa a odvtedy ma ani nepozdraví, keď sa stretneme na turnajoch,“ uviedla 26. tenistka v rebríčku WTA.

Dvadsaťšesťročná Kalinská kedysi chodila s austrálskym búrlivákom Nickom Kyrgiosom. Toho opísala ako „nie zlého chlapca, len zlého človeka“.

Minulý rok sa objavila po boku Sinnera, no po niekoľkých mesiacoch sa rozišli.

