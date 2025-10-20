Badé je kľúčový hráč Leverkusenu pred súbojom proti PSG, klub chváli jeho vplyv na ihrisku aj mimo neho

Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen prechádza prestavbou po odchode trénera Xabiho Alonsa a viacerých hráčov, teraz ho čaká mimoriadne náročný zápas proti obhajcovi titulu Ligy majstrov – Parížu Saint-Germain.
Grimaldo strelil dva góly, Leverkusen neprehral už osem zápasov v rade
Francúzsky obranca Loic Badé, ktorý sa rýchlo etabloval v nemeckom tíme, označil PSG za „najlepší tím na svete“ a priznal, že zápas proti svojmu klubu z jeho vlasti je pre neho osobne dôležitý.
Dvadsaťpäťročný stopér vyrastal v akadémiách tímov FC Paríž a či Le Havre, absolvoval neúspešné hosťovanie v anglickom Nottingham Foreste, predtým pôsobil v FC Sevilla a s tímom vyhral Európsku ligu.
Športový riaditeľ Bayeru Leverkusen priznal, že Ten Hag nebol pre jeho tím správny tréner
V roku 2024 získal striebro na olympiáde v Paríži a tento rok debutoval v seniorskej reprezentácii Francúzska. V Leverkusene nahradil nemeckého stopéra Jonathana Taha, ktorý prestúpil do Bayernu Mníchov.
„Hrávam proti klubu z rodného mesta. Aj napriek zraneniam majú má silný tím a skvelého trénera,“ povedal Badé.
Hráči PSG zachránili remízu 3:3 v dramatickom súboji proti Štrasburgu
Leverkusen zatiaľ v Lige majstrov remizoval v dvoch zápasoch a zostáva nezdolaný od nástupu trénera Kaspera Hjulmanda. Hráči PSG, hoci v lige stratili dva body, vyhrali oba zápasy Ligy majstrov.
Badé je kľúčovou postavou obrany Leverkusenu, ktorý hrá zvyčajne v trojčlennej obrane spolu s Jarellom Quansahom a Edmondom Tapsobom. Klub oceňuje jeho vplyv aj mimo ihriska, kde spája hráčov rôznych jazykových a kultúrnych prostredí.
Lewandowski vynechá prestížne El Clásico, v reprezentácii si poranil zadný stehenný sval
„Loic je spojkou v kabíne, čo je veľmi dôležité pre náš medzinárodný tím,“ povedal športový riaditeľ Simon Rolfes. Argentínsky stredopoliar Exequiel Palacios, majster sveta, vyzdvihol Badeho organizačné schopnosti a osobnostný rast v tíme.