Badé je kľúčový hráč Leverkusenu pred súbojom proti PSG, klub chváli jeho vplyv na ihrisku aj mimo neho

Bayer Leverkusen sa po turbulentnom lete pripravuje na náročný duel s európskymi šampiónmi, PSG trápia zranenia.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kasper Hjulmand
Tréner Kasper Hjulmand z Bayeru Leverkusen a jeho zverenci oslavujú gól do siete Mainzu v súboji I. bundesligy 2025/2026. Foto:SITA/AP
Nemecký futbalový klub Bayer Leverkusen prechádza prestavbou po odchode trénera Xabiho Alonsa a viacerých hráčov, teraz ho čaká mimoriadne náročný zápas proti obhajcovi titulu Ligy majstrov – Parížu Saint-Germain.

Francúzsky obranca Loic Badé, ktorý sa rýchlo etabloval v nemeckom tíme, označil PSG za „najlepší tím na svete“ a priznal, že zápas proti svojmu klubu z jeho vlasti je pre neho osobne dôležitý.

Dvadsaťpäťročný stopér vyrastal v akadémiách tímov FC Paríž a či Le Havre, absolvoval neúspešné hosťovanie v anglickom Nottingham Foreste, predtým pôsobil v FC Sevilla a s tímom vyhral Európsku ligu.

V roku 2024 získal striebro na olympiáde v Paríži a tento rok debutoval v seniorskej reprezentácii Francúzska. V Leverkusene nahradil nemeckého stopéra Jonathana Taha, ktorý prestúpil do Bayernu Mníchov.

„Hrávam proti klubu z rodného mesta. Aj napriek zraneniam majú má silný tím a skvelého trénera,“ povedal Badé.

Leverkusen zatiaľ v Lige majstrov remizoval v dvoch zápasoch a zostáva nezdolaný od nástupu trénera Kaspera Hjulmanda. Hráči PSG, hoci v lige stratili dva body, vyhrali oba zápasy Ligy majstrov.

Badé je kľúčovou postavou obrany Leverkusenu, ktorý hrá zvyčajne v trojčlennej obrane spolu s Jarellom Quansahom a Edmondom Tapsobom. Klub oceňuje jeho vplyv aj mimo ihriska, kde spája hráčov rôznych jazykových a kultúrnych prostredí.

„Loic je spojkou v kabíne, čo je veľmi dôležité pre náš medzinárodný tím,“ povedal športový riaditeľ Simon Rolfes. Argentínsky stredopoliar Exequiel Palacios, majster sveta, vyzdvihol Badeho organizačné schopnosti a osobnostný rast v tíme.

