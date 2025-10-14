Lewandowski vynechá prestížne El Clásico, v reprezentácii si poranil zadný stehenný sval

Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski zo španielskeho tímu FC Barcelona vynechá prestížne El Clásico proti Realu Madrid. V utorok mu totiž diagnostikovali zranenie zadného stehenného svalu.
Barcelona v troskách po debakli v Seville. Hancko opäť dostal šancu od Simeoneho - VIDEO
Skúsený Lewandowski si poranil biceps femoris na ľavom stehne počas nedeľňajšieho kvalifikačného zápasu Poľska proti Litve v boji o miestenku na MS 2026.
Podľa vyhlásenia Kataláncov a správ španielskych médií bude 37-ročný hráč mimo hry približne štyri až šesť týždňov. Okrem El Clásica, ktoré je na programe 26. októbra na Štadióne Santiaga Bernabéua, vynechá Poliak aj zápasy Ligy majstrov proti Olympiakosu Pireus a FC Bruggy.
Na dvojgólového Lewandowského zabudli. Tímový autobus odišiel bez neho, volal, aby sa po neho vrátili - VIDEO
Ďalšími hráčmi, ktorí pravdepodobne nebudú k dispozícii na El Clásico, sú brankár Joan García a tvorca hry Dani Olmo. Naopak, mladý krídelník Lamine Yamal sa v pondelok vrátil k tréningu po problémoch so slabinami.
Útočník Ferran Torres bol pre svalové ťažkosti odvolaný z reprezentačného zrazu Španielska, no klub potvrdil, že nejde o vážne zranenie. Torres už v tejto sezóne niekoľkokrát viedol útok Barcelony, zatiaľ čo Lewandowski často nastupuje ako náhradník.