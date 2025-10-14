Lewandowski vynechá prestížne El Clásico, v reprezentácii si poranil zadný stehenný sval

Poľský útočník sa zranil počas kvalifikácie o postup na MS 2026, jeho návrat na súťažné trávniky sa očakáva najskôr v polovici novembra.
Robert Lewandowski
Poľský útočník Robert Lewandowski zo španielskeho klubu FC Barcelona sa teší z gólu do siete Alavésu v domácom súboji La Ligy 2024/2025. Foto: SITA/AP
Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski zo španielskeho tímu FC Barcelona vynechá prestížne El Clásico proti Realu Madrid. V utorok mu totiž diagnostikovali zranenie zadného stehenného svalu.

Skúsený Lewandowski si poranil biceps femoris na ľavom stehne počas nedeľňajšieho kvalifikačného zápasu Poľska proti Litve v boji o miestenku na MS 2026.

Podľa vyhlásenia Kataláncov a správ španielskych médií bude 37-ročný hráč mimo hry približne štyri až šesť týždňov. Okrem El Clásica, ktoré je na programe 26. októbra na Štadióne Santiaga Bernabéua, vynechá Poliak aj zápasy Ligy majstrov proti Olympiakosu Pireus a FC Bruggy.

Ďalšími hráčmi, ktorí pravdepodobne nebudú k dispozícii na El Clásico, sú brankár Joan García a tvorca hry Dani Olmo. Naopak, mladý krídelník Lamine Yamal sa v pondelok vrátil k tréningu po problémoch so slabinami.

Útočník Ferran Torres bol pre svalové ťažkosti odvolaný z reprezentačného zrazu Španielska, no klub potvrdil, že nejde o vážne zranenie. Torres už v tejto sezóne niekoľkokrát viedol útok Barcelony, zatiaľ čo Lewandowski často nastupuje ako náhradník.

