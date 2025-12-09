Babiš zložil prísahu, stal sa najstarším premiérom v dejinách Českej republiky - FOTO

Český prezident Petr Pavel v utorok na Pražskom hrade vymenoval predsedu hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra. Babišovu tretiu vládu by okrem hnutia ANO mali tvoriť aj pravicové strany SPD a Motoristi. Informuje o tom web TN.cz.
Prezident o termíne vymenovania rozhodol minulý týždeň po tom, čo Babiš oznámil, že sa vzdá rozsiahleho potravinárskeho a chemického koncernu Agrofert, čím má vyriešiť možný konflikt záujmov.
Riešenie konfliktu záujmov
„Chcel by som ešte raz oceniť, že ste dodržali dohodu, ktorú sme spolu mali, pokiaľ ide o verejné oznámenie spôsobu riešenia konfliktu záujmov,“ povedal Pavel po menovaní. Verí, že do 30 dní dotiahne riešenie do úspešného konca. Podľa neho bude musieť Česko vyriešiť celý rad problémov.
„Sľubujem všetkým občanom Českej republiky, že budem bojovať za ich záujmy nielen doma, ale všade vo svete,“ vyhlásil Babiš. „Urobím maximum pre to, aby sa Česká republika stala najlepším miestom na život na celej našej planéte,“ dodal.
Najstarší premiér v dejinách ČR
Sedemdesiatjedenročný Babiš, ktorý viedol vládu v rokoch 2017 až 2021, sa stane najstarším premiérom v dejinách Českej republiky aj bývalého Československa. Uviedol to web Novinky.cz.
Pred vymenovaním nového premiéra sa prezident stretol s kandidátmi na ministrov. Už skôr avizoval, že by mal problém s Filipom Turkom (Motoristi) ako ministrom životného prostredia.