Zlepšia sa vzťahy s Českom? Prieskum ukázal očakávania Slovákov od Babišovej vlády

Vznik novej vlády na čele s Babišom hodnotí pozitívne 43 percent oslovených a veľmi pozitívne 19,70 percenta.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Czech Republic Election
Andrej Babiš (ANO) vystupuje pred médiami po sčítaní väčšiny hlasov v parlamentných voľbách v Prahe, Česká republika, v sobotu 4. októbra 2025. Foto: archívne, SITA/AP
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Väčšina občanov Slovenska verí, že vzťahy s Českou republikou sa pod vedením Andreja Babiša zlepšia. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry SCIO, ktorý realizovala 10. až 14. novembra na vzorke 1000 respondentov.

Len málo ľudí čaká zhoršenie

Takmer polovica opýtaných predpokladá, že sa vzťahy medzi našimi krajinami nezmenia, len päť percent respondentov očakáva ich zhoršenie. Vznik novej vlády na čele s Babišom hodnotí pozitívne 43 percent oslovených a veľmi pozitívne 19,70 percenta. Negatívne to hodnotí 30,10 percenta respondentov, veľmi negatívne 7,20 percenta opýtaných.

V mierne pozitívnom duchu sa nesú aj očakávania slovenských občanov smerom k spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky (V4) po politickej zmene u našich západných susedov.

„Pozitívne očakávania, podľa ktorých sa vzťahy Česka a Slovenska, respektíve spolupráca vo V4 po nástupe Andreja Babiša zlepšia alebo prinajmenšom zostanú rovnaké, nás až tak neprekvapili. Takmer dvojtretinová podpora slovenských občanov vznikajúcej českej vláde pod vedením slovenského rodáka je však pomerne nečakaná,“ uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.

Skepsa najmä medzi mladými a v Bratislave

Klus ďalej priznal, že bez respondentov z Bratislavského kraja, vysokoškolsky vzdelaných a najmladších generácií vo veku 18 – 39 rokov, kde predsa len panuje voči vznikajúcej Babišovej vláde istá miera skepse, by bol výsledok ešte prekvapujúcejší.

„Aj analýza všetkých troch otázok z hľadiska politických preferencií respondentov mnohé naznačuje. Rozdeľuje ich pomerne jednoznačne na prevažne optimistických – najmä medzi podporovateľmi vládnej koalície a hnutia Republika – a naopak, na väčšinových skeptikov z radov podporovateľov slovenskej opozície, s výnimkou KDH,“ skonštatoval Klus.

Viac k osobe: Andrej BabišMartin Klus
Firmy a inštitúcie: Republika
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) hlavný analytik agentúry SCIO Prieskum Prieskum agentúry SCIO Vyšehradska štvorka

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk