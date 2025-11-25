Zlepšia sa vzťahy s Českom? Prieskum ukázal očakávania Slovákov od Babišovej vlády

Väčšina občanov Slovenska verí, že vzťahy s Českou republikou sa pod vedením Andreja Babiša zlepšia. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry SCIO, ktorý realizovala 10. až 14. novembra na vzorke 1000 respondentov.
Len málo ľudí čaká zhoršenie
Takmer polovica opýtaných predpokladá, že sa vzťahy medzi našimi krajinami nezmenia, len päť percent respondentov očakáva ich zhoršenie. Vznik novej vlády na čele s Babišom hodnotí pozitívne 43 percent oslovených a veľmi pozitívne 19,70 percenta. Negatívne to hodnotí 30,10 percenta respondentov, veľmi negatívne 7,20 percenta opýtaných.
Stmelí Babiš vzťahy medzi Slovenskom a Českom? Zlepšenie očakávajú najmä voliči koalície
V mierne pozitívnom duchu sa nesú aj očakávania slovenských občanov smerom k spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky (V4) po politickej zmene u našich západných susedov.
„Pozitívne očakávania, podľa ktorých sa vzťahy Česka a Slovenska, respektíve spolupráca vo V4 po nástupe Andreja Babiša zlepšia alebo prinajmenšom zostanú rovnaké, nás až tak neprekvapili. Takmer dvojtretinová podpora slovenských občanov vznikajúcej českej vláde pod vedením slovenského rodáka je však pomerne nečakaná,“ uviedol hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.
Skepsa najmä medzi mladými a v Bratislave
Klus ďalej priznal, že bez respondentov z Bratislavského kraja, vysokoškolsky vzdelaných a najmladších generácií vo veku 18 – 39 rokov, kde predsa len panuje voči vznikajúcej Babišovej vláde istá miera skepse, by bol výsledok ešte prekvapujúcejší.
Tri štvrtiny českých občanov čakajú od Babiša vysvetlenie, ako vyrieši konflikt záujmov
„Aj analýza všetkých troch otázok z hľadiska politických preferencií respondentov mnohé naznačuje. Rozdeľuje ich pomerne jednoznačne na prevažne optimistických – najmä medzi podporovateľmi vládnej koalície a hnutia Republika – a naopak, na väčšinových skeptikov z radov podporovateľov slovenskej opozície, s výnimkou KDH,“ skonštatoval Klus.