Pavel má výhrady k Babišovej vládnej zostave pre kandidáta vyšetrovaného pre znásilnenie

Ide o poslanca za pravicovo-populistickú stranu Motoristi Filipa Turka, ktorého Babiš nominoval na post ministra životného prostredia.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
Líder hnutia ANO Andrej Babiš (vľavo) a česky prezident Petr Pavel. Foto: SITA/AP
Pravdepodobný nový český premiér Andrej Babiš uviedol, že česky prezident Petr Pavel sa ohradil proti jeho vládnej zostave, keďže v nej figuroval kandidát vyšetrovaný pre znásilnenie. Ide o poslanca za pravicovo-populistickú stranu Motoristi Filipa Turka, ktorého Babiš nominoval na post ministra životného prostredia. Turka vyšetrujú pre domáce násilie a znásilnenie po tom, ako naňho jeho bývalá priateľka podala trestné oznámenie. Polícia preverovala aj podozrenia, že mal doma nacistické predmety a používal nacistický pozdrav, no tento prípad napokon odložila.

Babiš povedal, že prezident „vzniesol voči Turkovi viacero námietok.“„Myslím si, že by mal dostať šancu, ale rešpektujem názor pána prezidenta,“ dodal.

Babiš, ktorý vlastní rozsiahly potravinársky a chemický koncern Agrofert, sám čelí súdnemu konaniu pre podvod s európskymi dotáciami. Prezident Pavel ho podľa jeho slov požiadal, aby ešte pred jeho vymenovaním za premiéra oznámil, ako vyrieši možný konflikt záujmov medzi svojou politickou funkciou a podnikaním.

„Podmienkou pána prezidenta je, aby som to oznámil pred svojím vymenovaním. Urobím to,“ povedal Babiš.

