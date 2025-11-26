Česku hrozí rozpočtové provizórium, Babiš z toho viní Fialovu vládu

Podpredseda hnutia ANOKarel Havlíček v stredu ráno na tlačovej konferencii pripustil, že jeho strana nemá pripravený žiadny návrh štátneho rozpočtu na rok 2026. Informoval o tom web Novinky.cz.
Hnutie nemalo prístup k požiadavkám rezortov
Týmto vyjadrením poprel skoršie slová lídra hnutia a pravdepodobného budúceho premiéra Andreja Babiša, ktorý verejnosť v októbri presviedčal, že chce presadiť rozpočet, ktorý má „pripravený po jednotlivých položkách“.
Na stredajšej tlačovej konferencii Havlíček po Babišovom boku vysvetľoval, že hnutie nemalo prístup k požiadavkám rezortov ani k údajom o nespotrebovaných výdavkoch. „To je ten dôvod, prečo my v túto chvíľu nemáme náš rozpočet v zásuvke,“ uviedol Havlíček.
Rozpočtové provizórium
Podľa politikov ANO je zrejmé, že krajina smeruje do rozpočtového provizória. „Je jasné, že Fialova vláda ten rozpočet neopraví. Je jasné, že nový rozpočet bude musieť pripraviť naša vláda,“ povedal Babiš. Súčasný návrh so schodkom 286 miliárd korún (11,8 miliardy eur) sa podľa neho nedá opraviť.
Predstavitelia ANO tvrdia, že v návrhu chýba 95 miliárd korún. „Nie je to náš rozpočet,“ zdôraznil Babiš s tým, že chýbajúce peniaze sú určené štátnym zamestnancom.