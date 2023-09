Babiš skritizoval Progresívne Slovensko a prirovnal ho k Pirátom, Šimečka má pre neho odkaz (video)

Bývalý český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš kritizuje vo videu na sociálnej sieti hnutie Progresívne Slovensko.

Video zverejnil vo štvrtok večer, teda v čase volebného moratória na Slovensku. Podľa neho je Progresívne Slovensko rovnaké ako českí Piráti.

Slovensku nepraje rovnaký osud

„Vítanie migrantov, legalizácia drog, vyššie dane, nižšie dôchodky a poslušnosť Bruselu. Tak to dopadlo v Čechách a Slovensku neprajem rovnaký osud,“ uviedol Babiš a zároveň chválil svoju spoluprácu s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) a Robertom Ficom (Smer-SD).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval slovami, že rozumie tomu, že Babiš má voľnejší vzťah k zákonom, ale mohol by skúsiť rešpektovať aspoň tie slovenské.

„A teda nevyjadrovať sa v prospech alebo neprospech ktoréhokoľvek kandidujúceho subjektu na Slovensku v čase moratória,“ skonštatoval.

Hlási sa k rovnakej politickej frakcii

Zároveň Babišovi pripomenul, že sa sám hlási k rovnakej politickej frakcii európskych liberálov ako Progresívne Slovensko, ktoré kritizuje.

„Myslím, že by to preňho mohol byť podnet na zamyslenie, či ešte stále chce patriť do tejto politickej rodiny,“ odkázal bývalému českému premiérovi.