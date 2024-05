Až 62 percent Slovákov má záujem zúčastniť sa na eurovoľbách, prieskum tiež odhalil obavy z možného ovplyvňovania volieb

Ochotu zúčastniť sa volieb do Európskeho parlamentu vyjadrilo 62 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu organizácie Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO), ktorý sa uskutočnil v rámci celej Vyšehradskej skupiny (V4). Podľa neho by sa eurovolieb na Slovensku určite zúčastnilo 39 percent respondentov a skôr áno ďalších 23 percent.

Naopak, určite by sa eurovolieb nezúčastnilo deväť percent opýtaných a skôr nie ďalších 15 percent. Na otázku o účasti na eurovoľbách nevedelo odpovedať 14 percent respondentov.

Prieskum sa tiež zameral na to, ako respondenti hodnotia riziko možného ovplyvňovania volieb. Veľký problém je to podľa 31 percent opýtaných a malý problém podľa 35 percent respondentov. Zvyšných 34 percent možnosť ovplyvnenia eurovolieb nevníma ako problém. Za možným ovplyvnením volieb vidia respondenti Európsku úniu (39 percent), Spojené štáty americké (38 percent) alebo Rusko (36 percent).

Zber dát pre CEDMO na Slovensku zabezpečila spoločnosť IPSOS v období od 28. marca do 3. apríla. Vzorku tvorilo 1006 respondentov vo veku 18 až 65 rokov.