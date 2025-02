Aké autá obľubujú ženy a ktoré ľúbia muži? Možno vás prekvapí, aké sú rozdiely v preferenciách farieb

Každoročne si 14. februára, teda na Valentína, pripomína sviatok všetkých zamilovaných, ktorí si v tento deň radi prejavujú svoju lásku a náklonnosť.

Okrem lásky k svojim partnerom však majú muži a ženy svoje preferencie aj vo vzťahoch k autám. Ktoré z nich ľúbia ženy? A ktoré preferujú muži? Kto z dvojice je pri výbere auta náročnejší?

Mužov zaujíma výkon

Z analýzy predajov automobilov najväčšieho predajcu zánovných a ojazdených áut na Slovensku AAA AUTO vyplýva, že mladšie a bezdetné ženy stále preferujú menšie praktické hatchbacky, zatiaľ čo ženy s deťmi nedajú dopustiť na praktické mestské crossovery. Auto si vyberajú podľa svojich aktuálnych aj budúcich potrieb.

Muži sú pri výbere auta oveľa náročnejší. Viac ako praktické využitie riešia doplnkovú výbavu a výkon motora. Aj pri autách ale napokon dochádza medzi ženami a mužmi k vzájomnému súzneniu, keď najpredávanejšími jazdenými modelmi sú pre obe pohlavia Škoda Octavia a Fabia.

„Ženy a muži u nás nakupujú automobily v pomere 30 ku 70 percent, ale reálny rozdiel medzi vodičmi a vodičkami je oveľa menší. Muži totiž často kupujú auto pre celú rodinu, a tak jeho reálnym používateľom nebývajú len oni, ale aj ich polovičky,“ prezradila predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO, Katarína Topolová.

Kto si bez ostychu nechá poradiť?

Pokiaľ ide o výber auta pre rodinu, obe pohlavia podľa nej riešia predovšetkým praktickú stránku vozidla.

„Ak však auto vyberá len jedna strana, prístup ku kúpe sa líši. Ženy si bez ostychu nechajú poradiť a sú často oveľa zvedavejšie ako muži. Riešia veľkosť s ohľadom na reálne využitie vozidla, nevyžadujú také množstvo asistenčných prvkov, keď vedia, že ich nebudú využívať, a pri výbere zohľadňujú aj ročný nájazd kilometrov. To znamená, že ak nejazdia veľa, radšej si kúpia mladšie auto, ktoré im vydrží dlhšie,“ vysvetlil Topolová.

Aj muži sú však podľa nej praktickí, len si radi doprajú komfort s viacerými asistenčnými systémami. „Jednoducho ich baví mať aj viac koní pod kapotou,“ dodala.

Ženy aj muži preferujú Škodovky

Ženy aj muži si v poslednom roku v AAA AUTO najčastejšie kupovali Škodovky, konkrétne modely Octavia a potom Fabia. U žien bol na treťom mieste v predajnosti model Kia Ceed, u mužov Volkswagen Passat.

Pokiaľ ide o karosérie, ženy aj muži si stále najčastejšie vyberajú hatchbacky (41 vs. 29 percent). U žien je na druhom mieste SUV (24 percent), zatiaľ čo u mužov je to kombi (27 percent), tesne nasledované SUV (25 percent). V prípade paliva, u žien jednoznačne víťazia benzínové vozidlá s podielom 59 percent, zatiaľ čo u mužov je to zhodne 47 percent pre benzínové aj dieselové autá.

U oboch pohlaví rastie záujem o čisto elektrické vozidlá, hoci u žien je tento nárast pomalší. Pri elektromobiloch vedie u mužov Tesla Model 3, nasleduje BMW i3 a Nissan Leaf. U žien má prvenstvo VW e-up!, Tesla Model 3 a na treťom mieste sú spolu VW ID.5 a BMW i3.

Automatická prevodovka je v hľadáčiku u mužov vo viac ako 29 percentách prípadov, u žien len o percento menej. Obe pohlavia sa pri výbere farieb vozidiel nijak zásadne nelíšia, ako by si možno niekto mohol myslieť. Štatistiky sú rovnaké pre obe pohlavia, a to nielen na vrchole rebríčka – na prvom mieste sú sivé vozidlá, nasledujú biele a na treťom mieste sú čierne.