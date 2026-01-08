ATP uvoľňuje pravidlá týkajúce sa počtu povinných turnajov, aby zmiernila záťaž na hráčov

Asociácia tenisových profesionálov (ATP) sa rozhodla znížiť počet povinných turnajov, ktoré musia hráči absolvovať počas sezóny. Reagovala tak na sťažnosti zo strany tenistov na preplnený kalendár a zvyšujúcu sa mieru zranení a vyhorenia.
Najvýraznejšími kritikmi boli wimbledonský šampión Jannik Sinner a svetová jednotka Carlos Alcaraz. ATP znížila počet povinných turnajov kategórie ATP 500 z piatich na štyri a zároveň znížila maximálny počet turnajov započítavaných do rebríčka z 19 na 18, čím chce vytvoriť väčšiu flexibilitu v plánovaní.
Najlepších 30 hráčov v rebríčku ATP musí, pokiaľ nie sú zranení, hrať na všetkých štyroch grandslamových podujatiach, deviatich turnajoch Masters 1000, štyroch turnajoch ATP 500 a ak sa kvalifikujú, tak aj na výberovom ATP Finals.
V roku 2025 absolvoval Alcaraz dovedna 80 zápasov a dosiahol v nich 71 víťazstiev, Sinner v rokoch 2023 a 2024 odohral po 79 zápasov a uspel v 73 z nich.
Ďalšia novinka spočíva v tom, že hráči, ktorí odstúpia z turnaja pre narodenie alebo adopciu dieťaťa, si udržia získané body do rebríčka. Nebudú musieť hrať turnaje navyše, aby zbierali body do hodnotenia.
Napriek sťažnostiam na nabitý kalendár niektorí hráči stále volia účasť na lukratívnych exhibičných zápasoch namiesto odpočinku. ATP tiež oznámila rozšírenie používania video technológií na turnajoch kategórie ATP 500 už v roku 2026 a na podujatiach ATP 250 od roku 2027.
V rámci opatrení na ochranu zdravia hráčov ATP zavedie nové pravidlo „Heat Rule“, ktoré stanovuje jasné protokoly týkajúce sa extrémnych poveternostných podmienok počas zápasov.