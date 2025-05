Arteta sľubuje fanúšikom Arsenalu, že v ďalšej sezóne sa skončí čakanie na trofej - VIDEO, FOTO

Tréner Mikel Arteta po víťazstve 1:0 nad Newcastlom United prisľúbil fanúšikom londýnskeho Arsenalu ukončenie päťročného čakania na trofej, stať sa tak má v budúcej sezóne.

O spomenutom triumfe rozhodol v druhom polčase Declan Rice, ktorý strelou spoza šestnástky ukončil päťzápasovú sériu „kanonierov“ bez výhry a zabezpečil Arsenalu miestenku v Lige majstrov.

Londýnsky klub však pravdepodobne skončí už tretí rok po sebe na druhom mieste Premier League a sezónu mnohí vnímajú ako neúspešnú, keďže FC Liverpool suverénne získal titul a Arsenal vypadol v semifinále Ligy majstrov aj Ligového pohára.

Arteta, ktorého jedinou trofejou na lavičke Arsenalu zostáva FA Cup z roku 2020, po zápase na Emirates povedal: „Mali sme sen, a to byť tu teraz, alebo o týždeň a priniesť vám veľké trofeje, ale z rôznych dôvodov sa nám to nepodarilo. Musíme sa uistiť, že naháňanie sna sa nezahmlí, a ísť za ním s entuziazmom a pozitivitou aj budúcu sezónu. Začíname tu písať vlastnú históriu. Je toho ešte veľa pred nami, ale nebude to jednoduché. Musíme to zvládnuť spolu. Poviem vám, tento tím má hlad, kvalitu a talent a my to dokážeme.“

Kapitán Martin Odegaard doplnil: „Môžeme byť hrdí na to, čo sme túto sezónu dosiahli, najmä v Lige majstrov. Ale v lige sme neboli dosť dobrí. Musíme si vziať všetky skúsenosti, dobré aj zlé, a vrátiť sa silnejší. Tú bolesť z neúspechu premeníme na motiváciu a prinesieme trofeje do tohto klubu.“

Newcastle v prvom polčase dominoval, no bez zraneného kanoniera Alexandra Isaka nevyužil šance. Tréner Eddie Howe uviedol, že jeho štart v poslednom zápase proti Evertonu je otázny: „To je neznáme. Po tréningu cítil bolesť, išiel na vyšetrenie, skôr preventívne, ale ukázalo sa, že nebude schopný hrať. Veľa bude závisieť od toho, ako zareaguje v najbližších dňoch.“

Newcastle je na treťom mieste tabuľky a o Ligu majstrov zabojuje v poslednom kole, keďže má rovnaký počet bodov ako FC Chelsea a Aston Villa, no lepšie skóre.

„Sme v silnej pozícii. Tento zápas je za nami, teraz sa musíme sústrediť na plán na budúci týždeň. Odmena je obrovská a každý o ňu bojuje. Potrebujeme ešte jeden veľký výkon,“ uzavrel Howe.