Aplikácia Slovenskej pošty získava stále viac používateľov, zákazníci preferujú rýchle online služby

Mobilná aplikácia Slovenskej pošty zaznamenáva výrazný nárast popularity medzi zákazníkmi. Počet aktívnych používateľov v období od januára 2023 do decembra 2025 vzrástol o 47 percent, zvýšil sa zo 110-tisíc na 162-tisíc.
Najviac stiahnutí – viac než 16-tisíc – bolo zaznamenaných v decembri 2025. Aplikácia je využívaná nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, napríklad v Česku, Nemecku, USA či na Novom Zélande.
Preferencia online služieb
Hovorkyňa Slovenskej poštyEva Peterová uviedla, že aplikácia umožňuje vybavenie viacerých poštových služieb pohodlne a bezpečne cez mobil, bez nutnosti návštevy pobočky. Tento trend podľa nej odráža preferenciu zákazníkov pre online služby, ktoré sú rýchle, komfortné a flexibilné, a zároveň prejavujú dôveru v digitálne riešenia pošty.
Mobilná aplikácia ponúka široký rozsah funkcií, medzi ktoré patria sledovanie zásielok s možnosťou zmeny dátumu doručenia, predĺženia uloženia, presmerovania na inú pobočku či do BalíkoBOXu, online podaj zásielok vrátane platby, ktorá je vo väčšine prípadov výhodnejšia o 20 až 30 percent oproti platbe na priehradke.
Poradový lístok v aplikácii
Po zaplatení si zákazník môže vytlačiť adresný štítok alebo využiť vygenerovaný kód na podanie zásielky bez čakania. Aplikácia ponúka prehľad pobočiek a BalíkoBOXov vrátane otváracích hodín, bezbariérového prístupu a aktuálneho počtu čakajúcich zákazníkov.
Možnosť vygenerovať poradový lístok priamo v aplikácii pred návštevou pošty s možnosťou zrušenia, ako aj vyhľadávanie najbližších BalíkoBOXov s informáciami o dostupnosti voľných schránok a navigácia k nim.
Slovenská pošta tak prostredníctvom svojej aplikácie výrazne zlepšuje komfort a efektivitu vybavovania poštových služieb, pričom používanie aplikácie prináša užívateľom úsporu času aj financií.