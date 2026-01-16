Nevhodné darčeky aj výpredajový tovar. Slovenská pošta vybavuje po Vianociach rekordný počet zásielok

Aj v novom roku Slovenská pošta spracúva státisíce zásielok, či už ide o výmenu a vrátenie nevhodných darčekov z e-shopov, alebo o výpredajový tovar.
V prvej polovici januára inštitúcia doručila viac ako 600-tisíc balíkov a niektoré dni sa počtami vyrovnali najsilnejším decembrovým termínom, v piatok o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Eva Peterová.
Dominovali odpovedné zásielky
V predvianočnom období, respektíve od 15.11. do 23.12. minulého roku, pošta doručila cez dva milióny balíkových zásielok. V decembri doručovala v priemere 90-tisíc balíkov denne, pričom absolútne maximum prišlo v utorok 16. decembra minulého roka, 130-tisíc zásielok za jediný deň. Peterová uviedla, že január máva Slovenská pošta síce tradične slabší, no výpredaje a vracanie tovaru ho držia nad celoročným priemerom.
„Pondelok 12. januára, kedy sa definitívne ukončili zimné dovolenky, klienti cez Slovenskú poštu poslali 110-tisíc zásielok. Tento deň sa tak vyrovnal tým najsilnejším decembrovým. Významnú časť tvorili práve odpovedné zásielky, také, ktoré zákazníci vracali späť do e-shopov. Buď išlo o nevhodný darček, alebo o tovar, ktorý im nesadol pre veľkosť či iné kritériá. Od Vianoc do 14. januára 2026 evidujeme viac ako 53-tisíc takýchto zásielok, čo predstavuje približne dve percentá z celkového počtu balíkov poslaných pred sviatkami„, dodala hovorkyňa danej inštitúcie.
Lacnejšie a rýchlejšie odosielanie
Slovenská pošta reaguje na neustále rastúci objem balíkov riešeniami, pomocou ktorých je možné posielať ich lacnejšie, bez čakania a po niekoľkých kliknutiach, vysvetlila Peterová.
„Od januára 2026 znížila ceny online podaných balíkov, ktoré je možné posielať už od troch eur. Balíky podané cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo ePodací hárok sú o 20 % lacnejšie. Elektronická cesta podania balíka šetrí nielen peniaze, ale aj čas,“ uviedla hovorkyňa danej spoločnosti.
Zasielanie bez návštevy pošty
Postup zasielania bez návštevy pošty sa skladá z niekoľkých krokov. Peterová vysvetľuje, že po zadaní údajov a zaplatení si klient najprv vytlačí adresný štítok alebo kód.
„Stačí ho nalepiť, alebo kód napísať na obal zásielky a balík odovzdať v ktoromkoľvek BalíkoBoxe, v jednom z viac ako 370 AlzaBoxov, alebo uložiť na vyhradenom mieste pre tento typ zásielok v ktorejkoľvek kamennej pobočke. Bez čakania,“ doplnila. Pri uvedení kódu pošta štítok vytlačí a nalepí na zásielku.
Podaj bez štítku môže klient využiť nielen pri online predplatených zásielkach v rámci Slovenska, ale aj pri bezplatnom vrátení tovaru do e-shopov a pri balíkoch, ktoré si objedná cez online platformy predaja z druhej ruky. „Vďaka viac než 2 100 kontaktným miestam naprieč Slovenskom je podanie a vyzdvihnutie zásielok cez Slovenskú poštu spoľahlivé a pohodlné,“ zhodnotila hovorkyňa inštitúcie.