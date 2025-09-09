Anglickí futbalisti sú pripravení postupovať podľa predpisov, ak budú v Srbsku čeliť rasistickým útokom fanúšikov

Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane potvrdil, že jeho tím pozná protokol UEFA a je pripravený reagovať podľa neho.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Harry Kane
Anglický reprezentant Harry Kane v súboji s Holanďaom Tijjanim Reijndersom počas semifinálového zápasu na ME vo futbale 2024. Dortmund, 10. júl 2024. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane potvrdil, že hráči diskutovali o trojstupňovom protokole Európskej futbalovej únie (UEFA) na riešenie diskriminačného správania a počas utorkového kvalifikačného zápasu o postup na MS 2026 na pôde Srbska sú pripravení opustiť ihrisko v prípade rasistických útokov.

Zápas sa odohrá na Štadióne Rajka Mitiča v Belehrade, ktorý má v porovnaní s „bežnou prevádzkou“ zníženú kapacitu o 15 percent pre predchádzajúce incidenty týkajúce sa fanúšikov.

Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) potrestala Srbskú futbalovú asociáciu (FSS) za diskrimináciu a rasistické urážky počas júnového zápasu proti Andorre. FSS vyzvala fanúšikov, aby podporovali národný tím správnym spôsobom, keďže výber Anglicka už v minulosti čelil na Balkáne rasistickým útokom.

Kane, ktorý bol kapitánom aj počas spomenutých incidentov, uviedol: „Diskutovali sme o protokoloch UEFA a sme pripravení reagovať, ak to bude potrebné. Sústredíme sa na zápas a veríme, že to bude športové a rešpektujúce stretnutie.“

Tréner anglickej reprezentácie Thomas Tuchel vyjadril nádej, že zápas prebehne bez problémov a bude oslavou športu.

Generálny tajomník FSS Branko Radujko varoval fanúšikov pred nevhodným správaním, ktoré by mohlo ohroziť šance Srbska na postup a vyzval ich na dôstojnú podporu tímu.

Angličania sú aktuálne na čele tabuľky K-skupiny s dvanástimi bodmi zo štyroch duelov. Ak by v utorok získali v Belehrade všetky tri body, spravili by rázny krok k postupu na svetový šampionát. Srbi totiž za nimi zaostávajú o 5 bodov.

Viac k osobe: Harry KaneThomas Tuchel
Firmy a inštitúcie: FIFA Medzinárodná futbalová federáciaUEFA Európska futbalová únia
Okruhy tém: Anglická futbalová reprezentácia Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026 MS vo futbale 2026
