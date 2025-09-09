Taliansko si koledovalo o blamáž, Kosovo v kvalifikácii MS 2026 šokovalo favorizované Švédsko

Futbalisti Talianska si v pondelňajšom dramatickom zápase kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2026 zabezpečili cenné víťazstvo 5:4 nad Izraelom. Duel, ktorý sa pre izraelsko-palestínsky konflikt hral v maďarskom Debrecíne, rozhodol gólom v 91. minúte stredopoliar anglického Newcastlu United Sandro Tonali.
Taliani v zápase dvakrát prehrávali, ale potom viedli 4:2 a zdalo, že majú našliapnuté k bezpečnému triumfu. V závere stretnutia však v rozpätí troch minút dvakrát inkasovali a nebyť spomenutého Tonaliho, odišli by z Maďarska s ďalšou obrovskou blamážou v tejto kvalifikácii. Predtým pri vstupe do kvalifikačného cyklu prehrala „azúrová squadra“ 0:3 v Nórsku.
Momentálne sú šance Talianov na postup z 1. miesta v skupine nízke, ale napriek tomu môžu byť pomerne pokojní. Z prípadnej druhej priečky môžu o miestenku na šampionáte zabojovať v baráži, do ktorej by sa na 99,9 % mali dostať aj vďaka umiestneniu v Lige národov 2024/2025, ak náhodou vo svojej kvalifikačnej skupine skončia nižšie ako na 2. pozícii.
„Vyhrali sme, čo bolo pre nás kľúčové, ale sme absolútne šialení, pretože sme inkasovali absurdné góly. Musíme na tom popracovať, pretože pri bránení sme príliš krehkí. Góly dostávame príliš ľahko. Chlapci to vedia, ale toto je môj problém, ktorý musím vyriešiť,“ povedal tréner talianskeho mužstva a majster sveta z roku 2006 Gennaro Gattuso.
Kým Talianom sa podarilo odvrátiť hanbu doslova v hodine dvanástej, výber Švédska si musel „vypiť kalich horkosti do dna“. Severania prehrali v Kosove 0:2 a neskórovali napriek tomu, že mali k dispozícii momentálne azda najdrahšie útočné duo súčasnosti – Viktor Gyökeres a Alexander Isak. V tabuľke B-skupiny sú tak Švédi až tretí s jedným bodom a v najbližšom zápase v októbri nastúpia proti zatiaľ stopercentnému Švajčiarsku, ktoré si v pondelok doma poradilo so Slovinskom (3:0).
Dôležitý krok smerom k postupu spravili hráči Chorvátska. Bronzový tím z MS 2022 v Katare si v domácom prostredí poradil s Čiernou Horou a po víťazstve 4:0 sa dostal na 1. miesto v L-skupine. „Vatreni“ majú na konte 12 bodov, rovnako ako druhí Česi. Tí však odohrali o zápas viac ako Chorváti, s ktorými navyše v júni prehrali vysoko 1:5. Proti Čiernej Hore nastúpil aj nestarnúci stredopoliar Luka Modrič, ktorý v utorok dovŕšil 40 rokov.