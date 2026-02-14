Andreas Žampa na 17. mieste po 1. kole obrovského slalomu, lídrom Braathen

Obrovský slalom mužov je po 1. kole v réžii Nóra s brazílskym pasom Lucasa Pinheira Braathena.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Andreas Žampa
Andreas Žampa chce v Bormiu prekonať svoj najlepší výsledok na ZOH z Pekingu 2022. Foto: www.facebook.com
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

Slovenský reprezentant Andreas Žampa je na 17. mieste po 1. kole obrovského slalomu na zimných olympijských hrách v Miláne/Cortine.

Na svahu Stelvio v talianskom Bormiu Žampa so štartovným číslom 29 podal solídny výkon a predstihol až 12 súperov, ktorí štartovali pred ním. Na čele je Nór v brazílskej kombinéze Lucas Pinheiro Braathen. Druhé kolo sa začne o 13.30 h.

Jediný slovenský mužský zástupca v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026 má reálnu šancu vylepšiť svoje najlepšie umiestnenie zo zimných olympiáde, dosiaľ je ním 16. miesto z obrovského slalomu v Pekingu 2022. Žampa zaostal za lídrom Braathenom 2,72 s.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Za Nemcom Fabianom Gratzkom na desiatom mieste zaostáva o menej ako pol sekundy. Pre 32-ročného Tatranca sú to už štvrté ZOH v kariére. V generálke na zimnú olympiádu v rakúskom Schladmingu Andreas Žampa skončil na solídnom 24. mieste, mal na hrudi číslo 47.

„Na olympijských hrách je všetko možné. Je to raz za štyri roky, sú to špecifické preteky a v Bormiu je špecifický sneh. Ja sa však cítim ako doma. Brat Adam mi podal dobré informácie od ostatných pretekárov. Zatiaľ je to fajn, vravel Andreas Žampa pre STVR Šport.

Viac k osobe: Andreas Žampa
Firmy a inštitúcie: zimné olympijské hry
Okruhy tém: Alpské lyžovanie Muži Obrovský slalom Slovenský reprezentant Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk