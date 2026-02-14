Andreas Žampa na 17. mieste po 1. kole obrovského slalomu, lídrom Braathen

Slovenský reprezentant Andreas Žampa je na 17. mieste po 1. kole obrovského slalomu na zimných olympijských hrách v Miláne/Cortine.
Na svahu Stelvio v talianskom Bormiu Žampa so štartovným číslom 29 podal solídny výkon a predstihol až 12 súperov, ktorí štartovali pred ním. Na čele je Nór v brazílskej kombinéze Lucas Pinheiro Braathen. Druhé kolo sa začne o 13.30 h.
Andreas Žampa ide do boja v obrovskom slalome. Má oveľa lepšie číslo ako na Svetovom pohári
Jediný slovenský mužský zástupca v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026 má reálnu šancu vylepšiť svoje najlepšie umiestnenie zo zimných olympiáde, dosiaľ je ním 16. miesto z obrovského slalomu v Pekingu 2022. Žampa zaostal za lídrom Braathenom 2,72 s.
Za Nemcom Fabianom Gratzkom na desiatom mieste zaostáva o menej ako pol sekundy. Pre 32-ročného Tatranca sú to už štvrté ZOH v kariére. V generálke na zimnú olympiádu v rakúskom Schladmingu Andreas Žampa skončil na solídnom 24. mieste, mal na hrudi číslo 47.
„Na olympijských hrách je všetko možné. Je to raz za štyri roky, sú to špecifické preteky a v Bormiu je špecifický sneh. Ja sa však cítim ako doma. Brat Adam mi podal dobré informácie od ostatných pretekárov. Zatiaľ je to fajn,„ vravel Andreas Žampa pre STVR Šport.