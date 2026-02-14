Andreas Žampa ide do boja v obrovskom slalome. Má oveľa lepšie číslo ako na Svetovom pohári

V sobotu sa na svahu Stelvio v talianskom Bormiu začína technická časť vystúpení zjazdových lyžiarov na zimných olympijských hrách.
Atraktívny obrovský slalom mužov odštartuje už o desiatej predpoludním, vtedy sa vydá na trať 1. kola Nór v brazílskej kombinéze Lucas Pinheiro Braathen. V hre bude aj slovenský reprezentant Andreas Žampa.
Jediný slovenský mužský zástupca v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026 bude mať štartovné číslo 29. Je to oveľa nižšie a teda výhodnejšie číslo, než spravidla máva v pretekoch Svetového pohára.
V generálke na zimnú olympiádu v rakúskom Schladmingu, kde skončil na solídnom 24. mieste, mal na hrudi číslo 47. Prostredný z lyžiarskych bratov Žampovcov verí, že sa mu podarí zlepšiť svoje osobné maximum pod piatimi kruhmi, ktorým je 16. miesto z obrovského slalomu v Pekingu 2022. Na 32-ročného Tatranca čakajú štvrté ZOH v kariére.
Na štarte pretekov v obrovskom slalome bude 81 lyžiarov vrátane reprezentantov exotických krajín z Afriky, Ázie a Strednej Ameriky či Karibiku.
Najväčší favoriti na cenné kovy budú okrem Braathena budú ďalší dvaja Nóri Atle Lie McGrath a Henrik Kristoffersen, ale aj švajčiarsky velikán Marco Odermatt či Rakúšan Marco Schwarz. Druhé kolo sa začne o 13.30 h.