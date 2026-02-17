Americký krasokorčuliar Malinin prehovoril otvorene o ťažkých chvíľach po olympijskom neúspechu

Dvojnásobný svetový šampión sa otvorene vyjadril k svojej olympijskej prehre a mentálnej záťaži.
Ilia Malinin
Američan Ilia Malinin počas tímovej súťaže na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Amepzzo. Foto: SITA/AP
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin sa po svojom neočakávanom ôsmom mieste v súťaži sólistov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Amepzzo otvorene vyjadril o svojich vnútorných bojoch a tlakoch, ktoré ho sprevádzajú.

Na instagrame zverejnil video, ktoré prepájalo momenty jeho triumfov a chvíle, keď sedel s hlavou v dlaniach. Napísal, že aj tí najsilnejší v očiach verejnosti môžu zvádzať neviditeľné boje vo svojom vnútri.

„Aj tie najsrdečnejšie spomienky môžu byť prekrížené nepriateľskými útokmi zo sociálnych sietí. Zlovestná nenávisť na internete útočí na myseľ a strach ju vtiahne do temnoty, nech sa akokoľvek snažíš zostať zdravý mysľou proti nekonečnému a zdá sa neprekonateľnému tlaku,“ uviedol Malinin.

Nevyhnutný pád

Zdôraznil, že vplyv mentálnej záťaže môže vyústiť v nevyhnutný pád, presne tak, ako sa to stalo jemu počas voľného programu, v ktorom zlyhal pri svojom charakteristickom skoku – štvoritom axeli a dvakrát spadol, čo ho odsunulo na konečné ôsme miesto.

Po výkone priznal, že jeho nezdar bol „definitívne mentálny“ a priznal, že možno príliš veril, že všetko pôjde podľa predstáv. „Úprimne, stále nedokážem spracovať, čo sa stalo,“ povedal novinárom.

Dvojnásobný svetový šampión Malinin tiež naznačil, že niečo zverejní 21. februára, teda v deň krasokorčuliarskeho olympijského exhibičného galavečera krasokorčuľovania.

Neočakávaným víťazom celej súťaže sa stal Kazach Michail Šajdorov, ktorý využil chyby Malinina aj jeho japonských konkurentov a získal zlatú medailu.

