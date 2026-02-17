Americký krasokorčuliar Malinin prehovoril otvorene o ťažkých chvíľach po olympijskom neúspechu

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin sa po svojom neočakávanom ôsmom mieste v súťaži sólistov na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Amepzzo otvorene vyjadril o svojich vnútorných bojoch a tlakoch, ktoré ho sprevádzajú.
Predtým to dokázal len Smirnov v Lillehammeri 1994. Šajdorov stále nedokáže uveriť, že získal zlato - FOTO
Na instagrame zverejnil video, ktoré prepájalo momenty jeho triumfov a chvíle, keď sedel s hlavou v dlaniach. Napísal, že aj tí najsilnejší v očiach verejnosti môžu zvádzať neviditeľné boje vo svojom vnútri.
„Aj tie najsrdečnejšie spomienky môžu byť prekrížené nepriateľskými útokmi zo sociálnych sietí. Zlovestná nenávisť na internete útočí na myseľ a strach ju vtiahne do temnoty, nech sa akokoľvek snažíš zostať zdravý mysľou proti nekonečnému a zdá sa neprekonateľnému tlaku,“ uviedol Malinin.
Nevyhnutný pád
Zdôraznil, že vplyv mentálnej záťaže môže vyústiť v nevyhnutný pád, presne tak, ako sa to stalo jemu počas voľného programu, v ktorom zlyhal pri svojom charakteristickom skoku – štvoritom axeli a dvakrát spadol, čo ho odsunulo na konečné ôsme miesto.
Prečo zlyhal Malinin vo voľnej jazde? Jeho japonskí súperi to vraj vedia
Po výkone priznal, že jeho nezdar bol „definitívne mentálny“ a priznal, že možno príliš veril, že všetko pôjde podľa predstáv. „Úprimne, stále nedokážem spracovať, čo sa stalo,“ povedal novinárom.
Dvojnásobný svetový šampión Malinin tiež naznačil, že niečo zverejní 21. februára, teda v deň krasokorčuliarskeho olympijského exhibičného galavečera krasokorčuľovania.
Adam Hagara na olympiáde nezvládol voľnú jazdu. Po prvom páde mu vypli nohy, ale sľúbil zlepšenie - FOTO
Neočakávaným víťazom celej súťaže sa stal Kazach Michail Šajdorov, ktorý využil chyby Malinina aj jeho japonských konkurentov a získal zlatú medailu.